1997'de ÖSS'yi kazandı, 2011 yılında devletten izin çıktı!

T24 - 1997'deki ÖSS'de ilk 100'e girdiği halde "başarısı kuşkulu" diye kaydı yapılmayan Mürsel Eren AİHM'de 1999'da açtığı davayı kazandı. Danıştay da AİHM'nin verdiği karara uyunca Eren üniversiteye girdi

1997'deki ÖSS'de ilk yüze girmesine rağmen ÖSYM'nin "durumu şüpheli" diyerek üniversiteye yerleştirmediği Diyarbakırlı Mürsel Eren'in 14 yıllık hukuk mücadelesinde önemli bir karar verildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, AİHM'in yeniden yargılama kararını onadı.Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kurul, "Tazminatla mağduriyetin giderilemeyeceği hallerde yeniden yargılama olur" dedi. Eren'in avukatı Tahir Elçi, "İdari yargıda ilk defa, uluslararası mahkeme kararının iç hukukta doğrudan uygulanacağına karar verilmiştir" yorumu yaptı.



Yıllar süren hukuki süreç, 1997'de başladı. Diyarbakır Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl art arda sınava giren ancak istediği başarıyı elde edemeyen Mürsel Eren (38), o yıl dershaneye de giderek ÖSS'ye hazırlandı. Ancak ilk 100'e giren ve aldığı 493 puanla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyen Eren'in başarısı, ÖSYM tarafından 'şüpheli' görüldü. Lise başarısını, orta öğretim başarı ortalamasını, geçmiş sınavlardaki puanlarını göz önünde bulunduran ÖSYM, "Son başarının, önceki yıllara ait puan durumuyla açıklanma olasılığı yok. Bu nedenle sınav sonucu, 3 profesörden oluşan Akademik Konsey kararıyla iptal edildi" diye açıklama yaptı. Eren'in avukatı Tahir Elçi, müvekkilinin kopya çektiğine ilişkin hiçbir somut delil bulunmadığını belirterek ÖSYM kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 8. Dairesi ve daha sonra başvurulan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararın iptalini reddetti.





AİHM'YE DAVA



İç hukuk yollarını tüketen Eren, 1999'da AİHM'e başvurdu. AİHM; 2008'de, eğitim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Eren'e 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi. Eren'in mağduriyetinin sadece tazminatla giderilemeyeceğini de belirten mahkeme, kararın kaldırılarak davalının puanına göre Türkiye'deki üniversitelerden birine yerleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Avukat Elçi de, Danıştay 8. Daire'ye karar düzeltme davası açtı. Mahkeme, AİHM kararlarının bağlayıcılığı gerekçesiyle Eren'in üniversiteye kayıt yaptırabileceği yönünde karar verdi. Böylece Eren, 2008'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. ÖSYM ise, "Biten bir dava yeniden görülemez" diyerek kararın iptali için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na başvurdu.



