-''1996'DA 'ERGENEKON' İHBARI GİTMİŞTİR" İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasında taleplere ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, ''1996'daki Susurluk kazası sonrasında TBMM bünyesinde oluşturulan komisyona 'Ergenekon' örgütü konusunda ihbar gitmiştir. 'Ergenekon örgütü' bir ihbar telefaksı olsa dahi TBMM'nin bilgisi dahilindedir. O zaman yapılamayan araştırmanın bugünkü TBMM'ce yapılıp yapılmayacağı kuşkusuz ki yüce Meclisin takdirinde bulunmaktadır'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin mütalaasını açıklayan Savcı Pekgüzel, milletvekili olan sanık Mustafa Balbay'ın, konuşması sırasında TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon ile ''Ergenekon'' diye bir örgütün var olup olmadığının araştırılması konusunu dile getirdiğini hatırlattı. Pekgüzel, şöyle devam etti: ''Mahkememizin örgütün varlığı konusunda bir karar vermediğini, bu konunun TBMM bünyesinde kurulacak bir komisyon ile araştırılabileceğini, tahliye olması halinde kendisinin de bu çalışmaya katkı vereceğini söyledi. Bu ve birkaç konuda açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle diğer davaların görülmesi sırasında başka sanık ve avukatlarınca hem de defalarca dile getirilen, mahkemenin örgüt konusunda karar vermediği beyanlarına daha önce değinmiştik. Bu nedenle sadece şunu belirtmekle yetinmek istiyoruz. Mahkeme, henüz sanık savunmalarının alınmasını tamamlamadı. Yargılamayı kesip, aradaki diğer usuli işlemleri de atlayarak karar mı verecektir ki, bu imkansızdır. Esas karar ile dava hükme bağlanır ve mahkeme dosyadan elini çeker. Bunu bütün avukat meslektaşlarımız başta olmak üzere çoğu kimse bilir.'' Pekgüzel, şunları kaydetti: ''1996'daki Susurluk kazası sonrasında TBMM bünyesinde oluşturulan komisyona 'Ergenekon' örgütü konusunda ihbar gitmiştir. Görüldüğü gibi 'Ergenekon' örgütü, bundan 14 yıl önce bir ihbar telefaksı olsa dahi TBMM'nin bilgisi dahilindedir. O zaman yapılamayan araştırmanın bugünkü TBMM'ce yapılıp yapılmayacağı kuşkusuz ki yüce Meclisin takdirlerinde bulunmaktadır.'' Yapılan taleplerle ilgili olarak da Pekgüzel, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nun talebini yerinde bularak, Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılıp, 19 Ekim 2003'te Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Tesislerinde rektörler ile görüşen ve düzenlenen yemeğe katılan generallerin kimlik ve adreslerinin tespit edilerek mahkemeye bildirilmesini talep etti. Mahkemeye bildirilmesi halinde bu kişilerin tanık olarak ileriki aşamalarda dinlenilmesinin karara bağlanması yönünde görüş bildiren Savcı Pekgüzel, ''İnternet Andıcı'' olarak bilinen davanın sanıkları Dursun Çiçek, Hasan Iğsız, Bülent Sarıkahya ve Hıfzı Çubuklu'nun ifade örneklerinin istenilerek dosyaya konulması talebinde bulundu. Savcı Pekgüzel, ''Balyoz'' soruşturması kapsamında ifadesi alındığı bildirilen Murat Ünlü'nün, ifade örnekleri ve Ünlü'den ele geçirildiği iddia edilen kayıt ve belgelerin de onaylı suretlerinin dava dosyasına konulmasını istedi.