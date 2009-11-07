Dünyada 1989 yılında meydana gelen büyük olayların anlatıldığı "Sipa Press Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları Sergisi" açıldı.



Sipa Press, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve Türk-Fransız Ticaret Derneğince ortaklaşa düzenlenen sergi, Notre Dame De Sion Lisesi La Galeri'de izlenime sunuldu.



Sipa Press temsilcisi Ferit Düzyol, sergi açılışından önce yaptığı açıklamada, 1989 yılının hem Sipa Press hem de dünya için çok önemli bir yıl olduğunu, bu yılın başından itibaren çok önemli olayların meydana gelmeye başladığını anlattı.



Fotoğrafların, 1989'da gerçekleşen Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Doğu Bloku'nun dağılışı, Güney Amerika diktatörlüklerinin son buluşu, Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilişi ve Çin'deki Tiananmen olaylarını konu edindiğini belirten Düzyol, fotoğrafların Sipa Press'in dünyadaki olaylara bakışını anlattığını dile getirdi.



Düzyol, böyle bir sergiyi Türkiye'de açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, serginin, 1989 yılıyla ilgili ilk sergi olduğunu söyledi.



Davetliler, konuşmaların ardından sergiyi gezdi. Sergiye, "Berlin Duvarı'nın Çöküşü" konulu konferans vermek üzere Türkiye'ye gelen eski La Monde Yazı İşleri Müdürü Daniel Vernet de katıldı.



40 fotoğraftan oluşan sergi, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.

