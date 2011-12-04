-1980 Anayasası kötü dilde birinci İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''Eğer bir ülke gelişmiş ise anayasası kısa oluyor. Gelişmemişse uzun oluyor'' dedi. Dil ve Edebiyat Derneği Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kuzu, hukuk dilinin çok önemli olduğunu ifade etti. Kuzu, ''Çünkü eğer siz hukuk dilini düzgün kullanmazsanız, farklı yorumlarla çok ağır haksızlıklara sebep olabilir. Bu manada elbette kötü niyetli insanlara dil ne yapsın. Misal, 367 rezilliği. Anayasanın sağından okusan yok, solundan okusan yok, ortasından baksan yok, şeytana danışsan yok, cine sorsan yok. Ancak buldu bunu Kanadoğlu, Anayasa Mahkememiz de maalesef uydu. Bu karar Türkiye'nin yüz karasıdır'' ifadelerini kullandı. Birçok ülkenin anayasasını incelediğini, Doğu ülkelerinde madde sayısının arttığını gördüklerini vurgulayan Kuzu, sözlerine şöyle devam etti: ''Bunlardan şu sonuca vardım; eğer bir ülke gelişmiş ise anayasası kısa oluyor. Gelişmemişse uzun oluyor. Şöyle bir kolaylık yok, 'kısa yazalım biz de gelişelim.' Geliştiğin zaman kısa yazıyorsun. Dolayısıyla biz bunu zorlayacağız ama bu zorlama nereye kadar gidebilir, nasıl olabilir, onu bilemiyorum. Bizim anayasalarımızda Türkçe'si en iyi olan anayasamız 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu'dur. Türkçesi net, çerçevesi gayet güzel çizilmiş. Çerçeve bir anayasa. Kendisinde olması gerekenleri almış, olmaması gerekenleri dışarı atmış. Çok dört dörtlük bir metin. Bu metni CHP, Arapça ve Osmanlıcaya olan karşılığı nedeniyle, Türkçeleştirmek adına bir şeyler yazdı ve anayasayı tepeden aşağıya değiştirdi. 1952'de Menderes, eski metni aynen geri getirdi. Mesela 1960 Anayasasını yazanlar, darbeyi yapanlar, o vahşeti işleyenler, bari anayasayı dokunmayıp da, o anayasadaki eksik olan noktaları telafi etmiş olsalar da, şimdi hem eski bir anayasamız olmuş olurdu, hem de belki bir çok problemi çözme şansı bulurduk. 12 Eylül'ün altında yatar önemli bir gerçekte, maalesef 61 Anayasasının yaklaşımındaki sakatlıklar olmuştur.'' 1980 Anayasası'nın dilinin çok kötü olduğunu belirten Kuzu, ''1980 Anayasası, dünyada dil yarışmasına girse, kötü dilde birinci olur. Fransa'da edebiyat dersinde, en iyi Fransızca diline örnek Fransız Anayasası gösterilir. Orada okutulur. 'Şu metni görüyorsunuz, şu metin gibi olsun' denir ve öğrenciler ona uymaya çalışır. Bizimkini götürse, çocuğun Türkçe'si bozulur. Dolayısıyla bu metni yeniden yazmamız lazım'' şeklinde konuştu.