198 bin çocuk okulla tanışmamış

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde 198 bin çocuğun hiç okulla tanışmadığı ortaya çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) uygulanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" çalışmaları kapsamında hiç okula gitmeyen çocuklar da tespit edildi. Çalışmalarda Türkiye genelinde 06-14 yaş arasında 198 bin çocuğun hiç okula gitmediğinin belirlenmesi üzerine durum Milli Eğitim Bakanlığına bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca da çocukların okula kazandırılmaları amacıyla il milli eğitim müdürlüklerine talimat verilmesiyle çalışmalar başlatıldı.



Bu çocukların yüzde 75'inin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğunu belirten Diyarbakır Milli Eğitim Şube Müdürü Faysal Yaşa, yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu'daki bu illerin başında Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Van ve Erzurum'un geldiğini belirterek, "çocukların yüzde 25'i de İstanbul, Ankara, İçel, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bulunuyor" dedi.



Yaşa, çocuklardan 16 bin 500'nün de Diyarbakır'da olduğuna değinerek, Milli Eğitim Müdürlüğünün, bu çocukların okula kazandırılmasına yönelik olarak kentteki bin 200 okulda müdür, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenlerden oluşan "ikna ekipleri" kurduğunu ve bu ekiplerin ailelerle görüştüğünü anlattı.



Yaptıkları görüşmelerde ailelerin çocuklarını okula göndermeme konusunda 16 ayrı neden sıraladıklarını kaydeden Yaşa, Diyarbakır'ın 17 ilçesinde toplantılar yaparak çocukları eğitime kazandırmanın yol ve yöntemlerini belirlediklerini ifade etti.



Temel neden okul yok!



Yaşa, Diyarbakır'da 16 bin 500 çocuktan 274'ünün yaşadığı yerleşim biriminde ilköğretim okulunun bulunmaması, bin 191'inin nüfus yaşı ile fiziki yaşının birbirine uymaması, bin 141'inin "küçüktür okulda ezilir", bin 406 kız çocuğunun ailesince evlendirilme düşüncesiyle, bin 669 çocuğun da ailevi nedenlerle okula gönderilmediğini belirlediklerini kaydetti.



Çocukların okula kazandırılması amacıyla aileler üzerinde ciddi anlamda etki bırakabilecek müftü, kaymakam, imam gibi kanaat önderlerinden de destek aldıklarını kaydeden Yaşa, ikna ekiplerinin ev ziyaretlerinde 400 çocuğun öldüğünü tespit ettiklerini ve ailelerin durumu nüfusa bildirmemeleri nedeniyle ölenlerin kütükten düşülmediğini de ifade etti.



Yaşa, ailenin gerekçe göstermeden "okula göndermek istemiyorum" dediği 350 çocuğun bulunduğuna da dikkati çekerek, "ailelere 222 sayılı kanuna göre okula gönderilmeyen her çocuk için günde 10 TL para cezası kesiliyor" dedi.



“5 bin öğrenciyi okullaştırdık”



Yaşa, yoğun çabalar sonucu 16 bin 500 öğrenciden 5 binini 2 ay içerisinde okullaştırdıklarını ifade ederek, şöyle dedi:



"Diyarbakır'da okullaşma oranı Bakanlık verilerine göre yüzde 95,6. Bu oranla birçok ilin önündeyiz. Geriye kalan yüzde 5 de bu 16 bin 500 öğrenciyi temsil ediyor. Yüzde 95 okullaşma oranını sağlamak için harcadığımız enerjinin 2-3 katını harcamalıyız. Çünkü bunlar en zor hedef kitlemiz. Ancak temel görevimiz çocukları okullaştırmak. Bu asli görevimizi yaparken en zor hedef kitle olan aileleri ikna ederek 16 bin 500 çocuğun okullaşmasını sağlamalıyız."



Diyarbakır Milli Eğitim Şube Müdürü Faysal Yaşa, Türkiye'de sorunları en çok olan 25 ilçeden 2'sinin, Diyarbakır'ın Bağlar ve Çınar ilçeleri olduğunu da belirterek, bu ilçelerde büyük başarılar elde ederek okullaşma oranını artırdıklarını sözlerine ekledi."

