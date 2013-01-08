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Kültür-Sanat

1971 yılı yapımı Turist Ömer'e dekolte sansürü

Sadri Alışık'ın Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakterinin seri filmlerinden Boğa Güreşçisi filime uygulanan sansür izleyicilerin tepkisine neden oldu

08 Ocak 2013 16:57

Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist ömer tiplemesi izleyiciden ilgi görünce seri olarak filmler çekildi. Bunlardan biri de 1971 yılında senaryosunu Oksal Pekmezoğlu'nun yazdığı ve yapımcılığını Hulki Saner'ın yaptığı 'Turist Ömer- Boğa Güreşçisi' oldu.

tv8'de yayınlanan filmde bazı sahneler buzlanarak sansürlenince izleyicilerin tepkisine neden oldu.
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