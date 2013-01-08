Kültür-Sanat
1971 yılı yapımı Turist Ömer'e dekolte sansürü
Sadri Alışık'ın Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakterinin seri filmlerinden Boğa Güreşçisi filime uygulanan sansür izleyicilerin tepkisine neden oldu
Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist ömer tiplemesi izleyiciden ilgi görünce seri olarak filmler çekildi. Bunlardan biri de 1971 yılında senaryosunu Oksal Pekmezoğlu'nun yazdığı ve yapımcılığını Hulki Saner'ın yaptığı 'Turist Ömer- Boğa Güreşçisi' oldu.
tv8'de yayınlanan filmde bazı sahneler buzlanarak sansürlenince izleyicilerin tepkisine neden oldu.
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