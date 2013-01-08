1971 yılı yapımı Turist Ömer'e dekolte sansürü

Sadri Alışık'ın canlandırdığı Turist ömer tiplemesi izleyiciden ilgi görünce seri olarak filmler çekildi. Bunlardan biri de 1971 yılında senaryosunu Oksal Pekmezoğlu'nun yazdığı ve yapımcılığını Hulki Saner'ın yaptığı 'Turist Ömer- Boğa Güreşçisi' oldu.

tv8'de yayınlanan filmde bazı sahneler buzlanarak sansürlenince izleyicilerin tepkisine neden oldu.

"turist ömer" hakkında Tweetler