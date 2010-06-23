197 günde tam 65 şehit

T24 -

Peki Türkiye, bu noktaya nasıl geldi? Terör dalgası 7 Aralık 2009 tarihindeki Tokat Reşadi'ye saldırısıyla başladı. Çarşı izninden dönen 7 askerin şehit olmasıyla başlayan saldırılar, 2010'un Ocak, Şubat ve Mart aylarında azaldı ancak Nisan ayıyla birlikte terör yeniden tırmanışa geçti.Nisan ayının ikinci yarısında neredeyse her gün terör saldırısı yaşandı. 1 Mayıs tarihinde Tunceli'deki karakol baskınında 5 askerin şehit olması ise terörü bir anda ülkenin en önemli gündemi yaptı.Çatışmalar veya mayın döşeyerek güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü PKK'nın 31 Mayıs'ta İskenderun'da 6 askeri şehit etmesi bölgedeki en ağır kayıpların verilmesine neden olurken, saldırı TEM'in kenarındaki arazide gerçekleştirildi.19 Haziran'da Hakkari Şemdinli'de sınırı geçen teröristlerin Gediktepe'deki birliğe yaptıkları saldırıda 9 askerin şehit olması bardağı taşıran damla oldu. Aynı gün iki asker de mayına basarak şehit düştü.Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, saldırının ardından Gediktepe'deki mevzileri ziyaret etti, Ankara'da devletin zirvesi teröre karşı atılacak adımları belirlemek için toplandı.Bugün sabah İstanbul'da gerçekleşen saldırıda ise 4 asker şehit oldu. Askeri servise düzenlenen bombalı saldırı terörün şehre indiği şeklinde yorumlandı.7 Aralık 2009'dan bu yana geçen 197 günde Türkiye teröre 65 güvenlik görevlisini şehit verdi. En çok şehit verilen il Hakkari olurken, Samsun ve Mardin'deki saldırılarda hedef polisti.