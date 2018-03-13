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1969 model otomobiline hayat vermek için 50 bin lira harcadı

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Mehmet Şener (71), 1970 yılında 400 liraya aldığı 1969 model otomobili, tamir ediyor

13 Mart 2018 15:35

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da Mehmet Şener (71), 1970 yılında 400 liraya aldığı 1969 model otomobili, tamir ediyor. Tamir için 50 bin TL harcadığını söyleyen Şener, otomobilinin orijinal parçalarını ABD’den getirtiyor.
Başkent\'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Şener, Yenimahalle Hurdacılar sitesindeki işyerinde yaklaşık 50 yıldır hurda otomobiller alıp, tamirini yaparak satıyor. Daha çok Amerikan otomobilleri tercih eden Mehmet Şener, bu otomobillere yine ABD\'den getirdiği parçalarla hayat veriyor.
Şener, 1970 yılında Kastamonu\'da yaşayan bir kişiden 400 liraya 1969 model Chevrolet marka otomobil satın aldı. Otomobili Ankara\'ya getiren Şener, bu zamana kadar kullandı. Çok sevdiği otomobilini 2 yıl önce bakıma alan Şener, ABD\'den otomobiline uygun parçalar temin etti. Ayrıca otomobilini tamamen boyatacağını belirten Şener, bugüne kadar yaklaşık 50 bin TL harcama yaptı. Otomobil üzerinde çalışmalarını sürdüren Şener, ABD\'den gelecek malzemeler ile aracını yeniden trafiğe çıkartmayı hedefliyor.
\'100 BİN TL VERİYORLAR\'
Yıllardır bu otomobili kullandığını söyleyen Şener, \"Onarımı yaptıktan sonra bu otomobili oğluma bırakacağım. Bu otomobili çok isteyenler oldu, vermedim. Görenlerin çok dikkatini çekiyor. 100 bin TL veriyorlar. Ama ben satmayı hiç düşünmedim. Çünkü başka bir otomobile binemiyorum\" dedi.
Mehmet Şener, Ankara\'da Amerikan otomobillerinin en kıdemli tamircisi olarak biliniyor.

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