1963'ten bu yana bir ilk: Trump'ın kardeşi için Beyaz Saray'da cenaze töreni düzenlendi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen günlerde hayatını kaybeden kardeşi Robert Trump'a Beyaz Saray'da kısa bir cenaze töreni yapıldı.

Beyaz Saray'da en son 1963'de öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy için cenaze töreni yapılmıştı.

Beyaz Saray tarihinde örneğine nadiren rastlanan törene Robert Trump'ın ailesi ve yakınları katıldı. Beyaz Saray'ın ana kapısının önüne getirilen tabutun başında gayda çalındı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan eşi Melania ile el ele çıkıp taşınan tabutu takip etti. Trump, törenden kısa süre sonra, "Robert, seni seviyorum

Robert Trump, geçen cumartesi günü ne olduğu açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.