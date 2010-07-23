196 anneye bayram müjdesi

T24 - Terörle Mücadele Kanunu (TMK) uyarınca tutuklu yargılanan ve kamuoyunda 'taş atan çocuklar' olarak bilinen çocukların aileleri meclisten çıkan haberle sevindiler.



Sokak gösterilernde polise taş attıkları için Terörle Mücadele Kanunu (TMK) uyarınca tutuklu yargılanan çocuklarla ilgili yeni yasal düzenlemenin TBMM’den geçmeşi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde büyük sevinç yarattı. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi avukat Canan Atabay, yasanın birçok ailenin yüzünü güldüreceğini söyledi. Oğlu yaşadışı gösterilere katıldığı için yedi yıl hapis cezası alan Arif Akkaya ise Türkiye’nin alnındaki kara lekeyi sildiğini söyledi. Yasanın Meclis’teki görüşmelerini ekran başından ayrılmadan izlediklerini belirten Batmanlı Berivan S.’nin babası Baba Selim S., “Kızımız serbest kaldığı günü gücümüze göre bir kurban keseceğiz” dedi.



Diyarbakır’da yaşayan ve oğlu yasadışı gösterilere karıştığı için yedi yıl hapis cezası alan Arif Akkaya yasanın kendilerini ve kendisi gibi çocuğu yargılanan ya da tutuklu olan aileleri umutlandırdığını söyledi. Akkaya, “Bu yasa ile çocukların yüzde 90’dan fazlası cezaevlerinden salı verilecektir. Ailelerle sık sık görüşüyoruz hepsi çok umutlu ve çocuklarının ne zaman cezaevinden çıkacağını merak ediyor.



Ailelerin seslerinde umut vardı. Türkiye bu kara lekeyi daha uzun yaşayamazdı. Ayakta duramazdı. Bu lekeyi Türkiye’nin anlından sildiler. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Batman’da geçen şubat ayında, Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanışının 11’inci yıldönümünde düzenlenen korsan gösteride polise taş attığı gerekçesiyle tutuklanan ve yedi yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan 16 yaşındaki Berivan’ın ailesi de yasanın kabul edilmesiyle büyük sevinç yaşadı. Baba Selim S., yasanın Meclis’te görüşülmesi sırasında televizyonların başından hiç ayrılmadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “TBMM’de yasanın kabul edilmesiyle birlikte ağabeylerim, akrabalarımız telefonla bizi arayarak sevinçlerini paylaşıyorlar. Berivan cezaevinde olduğu süre içinde çok sıkıntı çektik. Yeni çıkan yasadan çok memnunuz ve seviniyoruz. Kızımız serbest kaldığı günü gücümüze göre bir kurban keseceğiz. Berivan okuluna devam edecek. Okumak istediği sürece destek vereceğiz. Biz kendi halimizde çalışıyoruz. Anadolu’ya fındık, domates toplamaya giderek geçimimizi sağlıyoruz.”

Berivan’ın kardeşi 14 yaşındaki Dilan ise “Ablamın serbest bırakılması için hep dua ediyordum. Berivan bırakıldığında yeni bir elbise alacağım ona. Onu çok özlüyoruz. Cezaevinde bize gönderdiği boncuktan takıları saklıyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra bu takıları takacağım” diye konuştu.



Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar ise yasayı eksik bulmalarına rağmen yapılanın olumlu bir değişiklik olduğunu söyledi. Aktar, “Elbette sıkıntılar olacak ama olumlu buluyorum. Bu çocuklar



Cumhurbaşkanı onayladığı takdirde Ramazan Bayramı’nı aileleriyle geçirecek” diye konuştu.



Çocuklar için Adalet Çağrıcıları avukatlarından Gülçin Avşar, düzenlemenin cezaevindeki çocukların büyük kısmının cezaevinden çıkacağını söyledi. Avşar, “Düzenleme ihtiyacı karşılıyor. Çocuklarımızın dışarı çıkmasına yardımcı olacak. Bundan sonra da çocukların ağır mahkumiyetler almasının önüne geçildi. Çocuklar İçin Adalet Çağrıcıları olarak, siyasilerle somut taleplerle görüştük. Bu isteklerimiz arasında; gösteri sırasında yüzünü kısmi veya tamamen kapatanlara örgüt propagandasından verilen ceza değiştirilmedi. Çocuklar açısından yüz kapatmanın suç olması utanç verici bir durum” dedi.



Taş atan çocuklar ile ilgili tasarının yasallaşmasını değerlendiren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Canan Atabay, yasa tasarısının olumlu bir tasarı olduğunu söyledi. Atabay, “Bu yasanının yürürlüğe girmesiyle örgüt üyesi olmasa bile örgüt üyeliği damgası yiyen bu çocuklar artık bu damgadan kurtulmuş olacak” dedi.





