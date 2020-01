1934'te Türkiye'ye gelen RBS'den piyasadan çekiliyor

Türkiye'ye 83 yıl önce gelen İngiliz Royal Bank of Scotland, İstanbul'daki şirketini tasfiye ediyor. Yüzde 75'i İngiltere devletine ait olan banka, Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'ye gelen ilk yabancı şirketlerden biriydi.

İngiliz Royal Bank of Scotland (RBS) İstanbul’daki şirketi için tasfiye kararı aldı. 1934 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yaptıran şirket Türkiye’ye gelen ilk yabancı bankalar arasında yer alıyordu.

RBS’nin hisselerinin yüzde 75’i İngiltere devletine ait. The Royal Bank of Scotland Plc.’nin merkezi Edinburgh’da bulunuyor. Bankanın İstanbul Merkez Şubesi, İstanbul Ticaret Odası’na 21 Ocak 1934 tarihinde kaydını yaptırdı. 108 milyon TL sermayesi bulunan şirket için 22 Mayıs günü, BDDK izni doğrultusunda, tasfiye kararı alındı ve bu karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer aldı.

The Royal Bank of Scotland Group, The Royal Bank of Scotland’ın yüzde 100’üne sahip durumda. The Royal Bank of Scotland Group hisselerinin yüzde 73’de İngiltere Devleti tarafından kurulan United Kingdom Financial Investmenrs’e ait.

2008’de ifastan kurtarıldı

2008’deki İngiltere kriziyle banka kurtarma planı kapsamında kamuya 58 milyar sterlin bedelle aktarılan ve iflastan kurtulan banka son 9 yıldır peş peşe zarar açıklamasında bulunuyor.

2008’de yaklaşık 24,3 milyar sterlin zarar açıklayan Royal Bank of Scotland (RBS), 2013’te 9 milyar, 2014’te 3,4 milyar, 2015 yılında ise 2 milyar ve sonrasında 3 katından fazla 2016’da 7 milyar sterlin zarar açıklamasında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkenin önde gelen bankalarından RBS’nin kamu hisselerini zarar etmek pahasına elden çıkarabileceğini ifade etmişti. Hammond daha önce bankadaki kamu hisselerinin 2020 yılına kadar elden çıkarılmasının planlanmadığını belirtmişti.

Zararı karşılamak için işten çıkarmalara başvuran Royal Bank of Scotland, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkede faaliyet yürütmeyi durdurmayı planlıyor.

Şirketin tasfiyesine ilişkin RBS’nin yaptığı açıklama şöyle: