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"1915’te tutuklanıp öldürülen Ermeni vekiller 101 yıl sonra yeniden Meclis'te"

HDP’li Paylan, 1915'te öldürülen Ermeni mebusların fotoğraflarını TBMM sıralarına koydu

22 Nisan 2016 01:28

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 1915’te tutuklanıp öldürülen Ermeni mebusların fotoğraflarını TBMM sıralarına koydu.

Garo Paylan, Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda 1908-1915 yılları arasında mebusluk yapmış, Nisan-Mayıs 1915’te gözaltına alınarak değişik zaman ve yerlerde öldürülen Ermeni mebusun anısına TBMM’deki koltuklara vekillerin fotoğraflarını koydu.

Krikor Zohrab, Ohannes Vartkes Serengülyan, Nazaret Dağavaryan, Garabed Paşayan, Onnik Tertsakyan [Arşak Vramyan], Isdepan Çıracıyan ve Hampartsum Boyacıyan’a ait fotoğraflar HDP sıralarına yerleştirildi.Paylan, fotoğrafları Twitter’da paylaşarak “Osmanlı Meclisi Mebusan’ında görev alıp 1915’te tutuklanıp katledilen Ermeni vekiller 101 yıl sonra yeniden mecliste” yazdı.

 

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