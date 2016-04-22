"1915’te tutuklanıp öldürülen Ermeni vekiller 101 yıl sonra yeniden Meclis'te"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 1915’te tutuklanıp öldürülen Ermeni mebusların fotoğraflarını TBMM sıralarına koydu.
Garo Paylan, Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda 1908-1915 yılları arasında mebusluk yapmış, Nisan-Mayıs 1915’te gözaltına alınarak değişik zaman ve yerlerde öldürülen Ermeni mebusun anısına TBMM’deki koltuklara vekillerin fotoğraflarını koydu.
Krikor Zohrab, Ohannes Vartkes Serengülyan, Nazaret Dağavaryan, Garabed Paşayan, Onnik Tertsakyan [Arşak Vramyan], Isdepan Çıracıyan ve Hampartsum Boyacıyan’a ait fotoğraflar HDP sıralarına yerleştirildi.Paylan, fotoğrafları Twitter’da paylaşarak “Osmanlı Meclisi Mebusan’ında görev alıp 1915’te tutuklanıp katledilen Ermeni vekiller 101 yıl sonra yeniden mecliste” yazdı.