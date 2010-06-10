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Ekonomi

191 damızlık büyükbaş Türkiye'ye getirildi

10 Haziran 2010 11:51

T24 - Avustralya'dan ithal edilen 191 adet Angus cinsi damızlık büyükbaş hayvan, kargo çağıyla Türkiye'ye getirildi.

Canlı ağırlığı 1,5 tona kadar çıkabilen hayvanları taşıyan ve Avustralya'nın Melburn şehrinden yola çıkan kargo uçağı, yaklaşık 19 saatlik yolculuğun ardından Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Angus cinsi 191 adet damızlık hayvanın 134'ü Konya'ya, 57'si de tırlarla Afyon'a gönderilecek. Anguslar, tırlara bindirilmeden önce Havalimanı'nda Ankara Tarım İl Müdürlüğü Gümrük Veterineri Hacı Özkan tarafından kontrol edildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hacı Özkan, kan örnekleri alınacak hayvanlara, 21 günlük karantina uygulanacağını söyledi. Özkan, tahlil sonuçlarının Avustralya'daki ilgililerin belirttiği gibi çıkması durumunda hayvanların kesin kabullerinin yapılacağını ifade etti.

Bu arada, toplamda bin 600 adet ithal edilecek büyükbaş damızlık hayvanın bin 200'ü, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından satın alınacak. Diğerleri ise Artvin, Salihli ve Gelibolu gibi farklı bölgelere gönderilecek.

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