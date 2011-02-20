19 yıllık 'kapısız' öğretmen evi

T24 - Samsun’da 1992 yılında yapılan Öğretmenevi’nin planında yer alan asıl giriş kapısı merdiven yapılmadığı için kulanılamıyor. Binaya cadde tarafından açılan geçici kapıdan girilip çıkılıyor.









İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi’nde 1992 yılında yapılan Öğretmenevi’nin planında, giriş kapısı yan taraftaki kaçak işyerinin bulunduğu tarafta yer aldı. İnşaat bitince giriş kapısından 1.5 metre aşağıdaki zemine merdiven yapılması gerekti ancak burada kaçak bina olduğu için geçici olarak cadde tarafından kapı açıldı, yıllarca bu kapı kullanıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki kaçak tek katlı işyerini geçen ay yıkındı ve bu alan Öğretmenevi’nin bahçesi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim’e devredildi. Böylece yıllarca kaçak işyerinin arkasında kalan Öğretmenevi’nin aıl giriş kapısı ortaya çıktı. Binanın kaçak yapıların yıkıldığı taraftakı pencereleri ve giriş kapısı yenilendi ancak kapının kullanılması için merdiven yapılmadı.

Yerden yaklaşık 1.5 metre yükseklikteki merdivensiz kapıyı görenler şaşırırken, Öğretmenevi Müdürü Hasan Bayraktar, bahçenin peyzaj çalışmasının ardından giriş kapısının merdivenlerinin yapılacağını söyledi.



