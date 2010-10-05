-19 YILDIR TAMAMLANAMAYAN HAVUZ... ALANYA (A.A) - 05.10.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 19 yıl önce ihalesi yapılmasına karşın yapımı halen devam eden kapalı yüzme havuzunun yılbaşına kadar tamamlanacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ihalesi 1991 yılında gerçekleştirilen ve bir yıl sonra inşaatına başlanan kapalı yüzme havuzu, tamamlanma aşamasına geldi. Yetkililer, havuzun yılbaşına kadar tamamlanarak hizmete gireceğini bildirdiler. Arazisi Alanya Belediyesi tarafından Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM) 49 yıllığına tahsis edilen ve yapımı GSGM tarafından yürütülen yüzme havuzu, 50 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde olacak. Boyuna kullanıldığında olimpik, enine kullanıldığında yarı olimpik standartlara sahip yüzme havuzunun, 600 kişilik seyirci kapasitesi bulunuyor. Her türlü modern donanıma sahip olacak yüzme havuzunda halen fayans döşeme işleri ve oturma yerlerinin yapımı sürdürülüyor. Bu arada, yapım maliyetinin 2 milyon lirayı geçtiği ifade edilen havuzun, eninde 7, boyunda 20 santim fazlalık olduğu ve bunun düzeltileceği iddia edildi. Ancak yetkililer, bu iddiaların doğru olmadığını belirttiler.