19 yıl sonra aynı otelde aynı tatil pozlarını verdiler

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, daha önce tatil yaptıkları otele 19 yıl sonra tekrar gelen dört kişilik Aydın ailesi, nostalji yaşadı. Kızları Elif Aslıhan Aydın\'ın (24) sandıkta bulduğu fotoğraflardaki pozların aynısı vererek, hatıralarını tazeleyen aile fertleri için otel görevlileri de seferber olup, o dönemde kullanılan masa sandalye gibi bazı eşyaları depodan çıkararak, kendilerine destek verdi.

İzmir\'de yaşayan Gülsüm (44) ve Cem Aydın (49) çiftinin iki kızından büyüğü hemşire Elif Aslıhan Aydın, incelediği sandıkta, 19 yıl önce Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde tatil yaptıkları otelde çekilen fotoğrafları buldu. Elif Aslıhan, fotoğrafları annesi ve babası ile kardeşi Merve Nur Aydın\'a (19) gösterip, o günleri özlemle andı. Aile fertleri, bu yıl da tatillerini Kuşadası\'ndaki aynı otelde geçirip, fotoğraflardaki pozu vererek, fotoğraf çektirme kararı aldı. Bu düşüncelerini otel yetkilileriyle de paylaşan aile fertleri, rezervasyon yaptırdı. Kuşadası\'na 26 Mayıs\'ta gelen ve 19 yıl önce kaldıkları oteldeki aynı odalara yerleşen Aydın ailesi için otel yetkilileri de seferber oldu. Otel yetkilileri, zaman içinde mobilyaların yenilenmiş olmasına rağmen depodan eski mobilyaların bazılarını bulup, aile fertlerinin odalarına yerleştirdi.

Emekli olan Cem Aydın, 19 yıl önce tatile geldiklerinde, otelin balkonundaki koltukta kucağına aldığı, o dönemde biri 5 yaşında, diğeri 1 aylık olan kızlarıyla çektirdiği fotoğrafın benzerini çektirdi. Baba Aydın, kızı Elif Aslıhan Aydın ile birlikte plajda kumdan kale yaptı, elleriyle ona yemeğini yedirdi, çocuk havuzunda yüzdürüp, çocuk kulübüne götürdü. Elif Aslıhan Aydın ise o yıllarda otel odasında verdiği pozları tekrarladı.

\'ESKİ FOTOĞRAFLARLA YOLA ÇIKTIK\'

Fotoğrafları ve küçük hediyelerini sakladığı sandığı olduğunu anlatan Elif Aslıhan Aydın, \"Hatıralara önem veren biriyim. Ufak tefek hatıra süsleri, bana yollanan mektup ve kartpostallarla birlikte fotoğraf albümlerimin bulunduğu ufak bir sandığım var. Zaman zaman o sandığı açıp, güzel anıları hatırlayıp, vakit geçirmeyi seviyorum. Yine bir gün albümleri karıştırırken, eski tatil fotoğraflarını buldum ve o akşam ailemle birlikte bu sene tatilimizi aynı otelde geçirmeye karar verdik. Kuşadası\'na ilk geldiğimizde annem 25, babam 30, ben henüz 5 yaşımdaydım. Kardeşim Merve Nur\'un ise daha 40\'ı çıkmamıştı. 1999 yılının Ağustos ayındaydık. Tabi o zamanlar otelde benim favori mekanım çocuk kulübü ve havuzuydu. Kardeşim çok küçük olduğundan sahilde benimle kumdan kale yapamıyor, diye üzüldüğüm zaman babam, beni omuzlarına alır ve havuz bar kısmındaki havuzda yüzdürürdü. Ama kolluklarımı çıkaramazdım, çok derin gelirdi bana havuz. Otelin bahçesindeki palmiye ağaçlarının arasına gizlenmiş, upuzun yollarda maceralarım vardı. Yıllar sonra fotoğraflardaki yerleri bulup, bulamayacağımız konusunda her ne kadar emin olmasak da yanımızda eski fotoğrafları getirip, yola çıktık\" diye konuştu.

\'O GÜNLERE DÖNDÜK\'

Otele geldikleri ilk andan itibaren 1999 yılına döndüklerini belirten Elif Aslıhan Aydın, şunları söyledi:

\"O dönemde küçük olan palmiye ağaçları artık otelin boyundaydı. İlk pozumuzu odamıza çıkınca verdik. Daha bavulları açmadan, eskiden oturup, radyo dinlediğim oturma grubunu orada gördüm ve hemen aynı pozu verdim. Daha sonra oteli ve bahçesini gezerken, her köşede anılarımız canlandı. Eskiden korktuğum o derin havuzun derinliği aslında 1.30 metreymiş. Deniz manzarasını daha net görebilmek için babamın beni kucaklamasını beklediğim balkon korkulukları aslında o kadar da uzun değilmiş. Fakat orijinalliğini koruyarak, gelişen otel sayesinde yaklaşık 19 yıl öncesine geri dönebildik. Tabi ki en zor anları, anne ve babamızın bizi kucaklayıp, o dönemlerdeki pozları verirken yaşadık. Birkaç kez o dönemdeki gibi poz vermek isterken devrildiğimiz oldu, çok güldük. Bulamadığımız yerler ve birkaç fotoğraf çekiminde ise otel çalışanlarından destek aldık. Her anı dolu dolu ve yüzlerimizde kocaman bir gülümseme ile geçirdik. Bizlere yardımcı olan tüm otel ekibine sonsuz teşekkür ederiz. Bizim için çok anlamlı ve bir o kadar da duygu dolu bir haftaydı.\"

