Taraftar cinayetinde 'haksız tahrik' indirimi



Mecidiyeköy'de 2 Eylül 2012 tarihindeki Galatasaray-Bursaspor maçını izlemeye giden 19 yaşındaki Uğur Fakıllı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Katil zanlısına 'haksız tahrik' indirimi uygulandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Yakup İtmiş katılırken, tutuksuz sanıklar Uğur Yavuz, ve Murat Çelikbaş katılmadı. Öte yandan ölen Uğur Fakıllı'nın babası İsmail Fakıllı ile annesi Nurgül Fakıllı duruşmada izleyici olarak hazır bulundu. Serpil Kırkeser'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, 'Bir önceki celse vermiş olduğumuz mütalaamızı aynen tekrar ederiz' dedi.

'Sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyorum'

Ölen Uğur Fakıllı'nın babası İsmail Fakıllı da kavgayı başlatanın oğlu olmadığını belirterek, "Sanıklar kendi aralarında konuşmuşlardır. Bir şekilde oğlumun içinde bulunduğu grup hakkında olumsuz beyanda bulunmuşlardır. Bu yüzden de oğlum, onları uyarınca sanıklar birlikte oğlumu öldürmüşlerdir. Cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu. Nurgül Fakıllı da sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını talep ettiğini söyledi.

'Beraat kararı verilmesini talep ediyorum'

Sanık Murat Çelikbaş'ın avukatı Özgür Altuntaş, "Müvekkilimin kasten öldürme suçunun icrasını kolaylaştırmaya yönelik bir hareketinin bulunduğuna dair delil yoktur. Dolayısıyla atılı suça yardım ettiğine dair herhangi bir delil de yoktur. Mütalaaya doğrultsunda müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık Uğur Yavuz'un avukatı Özlem Çelik de, müvekkilinin kasten öldürme suçuna iştirak ettiğine dair bir delil olmadığını belirterek "Dolayısıyla suça yardımı da söz konusu değildir. Mütalaa doğrultusunda müvekkilimin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki sanık beraat etti

Tutuklu sanık Muhammet Yakup İtmiş'in avukatı Mehmet Fehim Güneş mahkemenin vereceği kararda alt sınırdan ceza verilmesini ve sanığın kimliği belli olmamasına rağmen olaydan sonra kendiliğinden teslim olması nedeniyle hükümle birlikte tahliye talep etti. Son sözü sorulan Muhammet Yakup İtmiş "Ölenin ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Çelikbaş ve Uğur Yavuz'un 'kasten öldürme' suçunu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi.

Katil zanlısına 12 yıl 6 ay hapis

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet Yakup İtmiş hakkında ise 'kasten öldürme' suçu sabit olduğundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini gerekçe göstererek cezayı 15 yıla indirdi. Mahkeme, sanık Muhammet Yakup İtmiş'in duruşmalardaki iyi halinin göz önüne alarak sonuç olarak 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada Anne Nurgül Fakıllı da karara tepki göstererek, "Benim oğlum 12 yıl sonra geri gelecek mi?" diye bağırdı.

'Biz yine mağdur olduk'

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki basın açıklamlarının yapıldığı alanda basın mensuplarına açıklama yapan Uğur Fakıllı'nın babası İsmail Fakıllı, "Bize burada adeta bir tiyatro uygulandı. Yine gülen hep komedi işleyenler oldu. Biz yine mağdur olduk. Ben mahkemeye ilk günden beri güvenmiyordum. Bu güvensizliğimde doğru çıktı. Karara itiraz edeceğim. Avrupa İnsan Hakları'na gerekirse Meclis Komisyonuna kadar gideceğim. İnsan öldürmenin cezası eğer 12 yılsa o zaman herkes birbirini çeksin öldürsün. O zaman yarında ben kan davasını başlatırım. Bunun sorumlusu ben değilim mahkemedir" dedi.

Mütaaladan:

Galatasaray -Bursaspor maçının oynanacağı gün maktul Uğur Fakıllı'nın olay günü arkadaşlarıyla buluşarak Mecidiyeköy'e geldiklerini mütalaasında belirten Savcı Yelkenci, bu sırada üzerinde Real Madrid takımının forması bulunan sanıklardan Muhammed Yakup İtmiş'i forma renginden dolayı Fenerbahçeli zanneden maktul Uğur Fakıllı'nın, sanığa "Pis Fenerbahçeli" demesi üzerine tartışma çıktığını belirtti. Mütalaada olay şöyle anlatıldı: “Tartışma esnasında maktul Uğur Fakıllı cebinden çıkardığı bıçakla Murat Çelikbaş'ın üzerine yürüdü. Bunun üzerine Muhammed Yakup İtmiş de üzerinde bulunan bıçakla Fakıllı'ya saldırdı.”

Savcı, sanık Muhammed Yakup İtmiş'in "Haksız tahrik altında kasten insan öldürme" suçunu işlediğini ifade ederek 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada tutuksuz sanıklar Uğur Yavuz ve Murat Çelikbaş'ın ise kasten insan öldürme suçuna yardım etme iradesiyle hareket ettiklerine ilişkin delil yetersizliğinden beraatlarına karar verilmesi istendi.