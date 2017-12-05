19 yaşındaki Ayşe, işe giderken sokak ortasında öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Tekirdağ\'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk\'ün sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürülmesinin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Genç kızın ailesinin de ifadesine başvuran polis, katil zanlısının Alparslan İ. (24) olduğunu belirledi. Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde oturduğu belirlenen Alparslan İ.\'nin olaydan sonra babası Hamdi İ. (52) ile birlikte kaçtığı belirlendi. Alarma geçen polis, zanlıları Ergene ilçesinin Karamehmet Mahallesi mevkiinde bir tarlada çamura saplanmış otomobillerinin yanında yakaladı. Alparslan İ.\'nin cinayette kullandığı tabanca da üzerinde ele geçirildi.

Zanlı polise verdiği ilk ifadesinde Ayşe Öztürk\'e aşık olduğunu ve aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Polis gözaltına aldığı Alparslan İ. ile babası Hamdi İ.\'yisoruşturmanın yürütüleceği il emniyet müdürlüğüne götürdü.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)



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