19 yaşında milletvekili seçildi

T24 - Kanada'da yapılan genel seçimlerde 19 yaşındaki Siyasal Bilimler öğrencisi Pierre-Luc Dusseault milletvekili seçildi. Dusseault, En Genç Federal Milletvekili olarak Kanada tarihine adını yazdırdı.



Kanada'da haftabaşında yapılan erken genel seçimlerde, ülkenin siyasi tarihine yazılacak gelişmeler yaşandı.



Quebec eyaletindeki Sherbrooke Üniversitesi Siyasal Bilimler öğrencisi 19 yaşındaki Pierre-Luc Dusseault, Sherbrooke bölgesinden Yeni Demokrat Parti NDP'den federal milletvekili seçildi.



Dusseault, En Genç Federal Milletvekili olarak Kanada tarihine adını yazdırdı. Seçmenlerine teşekkür eden Pierre-Luc Dusseault, "Kanada gençliğini temsil için bana bu fırsatı verenlerle gurur duyuyorum" dedi.



Öte yandan Montreal'deki McGill Üniversitesi 2. sınıf öğrencilerinden 20 yaşındaki Laurin Liu da, milletvekili adayı olduğu Riviere-des-Mille-İles bölgesinde, yarıştığı diğer 4 adayı geride bırakarak Yeni Demokrat Parti NDP'den federal milletvekili seçildi.



Genç yaşına rağmen seçim bölgesindeki oyların yüzde 49,2'sini alan Laurin Liu, McGill Üniversitesi'nde tarih ve kültür araştırmaları olmak üzere eşzamanlı iki ayrı fakülteye devam ediyordu.



Bölge milletvekilleri ile birlikte basına açıklama yapan NDP Milletvekili Laurin Liu, "İnsanlar parlamentoda yeni yüzler görmek istiyordu. Deneyimsiz olablirim ama politik yaşama gençliğimle ve enerjimle çok şey katacağıma inanıyorum" dedi.



Çin asıllı bir ailenin kızı olarak Alberta'nın Calgary kentinde 1990'da dünyaya gelen Laurin Liu, İnglizce, Fransızca ve Çince biliyor.





