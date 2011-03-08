-19 YAŞ ALTI MİLLİLER MUĞLA'DA COŞTU MUĞLA (A.A) - 08.03.2011 - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan özel maçta Karadağ'ı 3-0 yendi. Stat: Muğla Atatürk Hakemler: Ali Şalk xxx, Tandoğan Uysal xxx, Ahmet Yakarca xxx, Türkiye: Ömer xx, Kamil xx (Dk. 70 Okan xxx), Furkan xxx, Muhammet xxx, Orhan xxx (Dk.60 Recep xx), Ali xxx, Onur 6 (Dk. 75 Nurettin xxx), Sezer xxx, Berkay xxx, Engin xxx, Nadir xxx (Dk. 60 Civar xxx) Karadağ: Damir Ljuljanovic x, Milos Bakrac xxx, Luka Petricevic xx, Argzim Redzovic x (Dk. 46 Luka Bojic x), Ilija Bogdanovic x, Ermin Alic xxx, Ivan Pejakovic xx (Dk.58 Irfan Sahman x), Hasan Pepic xxx, (Dk. 78 Mirko Mustur xx), Dejan Przica xxx, (Dk. 70 Luka Djordjevic x), Makro Vukcevic xx (Dk. 66 Sasa Medenica xx), Stefan Mugosa xx, (Dk. 68 Jovan Vucinic x) Goller: Dk. 12 Ali, Dk. 18 Engin, Dk. 41 Furkan (Türkiye) Sarı kartlar: Dk. 40 Ilija Bogdanovic, Dk. 56 Luka Petricevic (Karadağ)