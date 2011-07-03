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Yaşam

19 ÜNİVERSİTEDE 25 YENİ FAKÜLTE ANKARA (A.A)

03 Temmuz 2011 13:54

-19 ÜNİVERSİTEDE 25 YENİ FAKÜLTE ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - Adıyaman, Adnan Menderes, Akdeniz, Ankara, Bingöl, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz Mart, Düzce, Gaziosmanpaşa, Hakkari, İzmir, Karabük, Nevşehir, Niğde, Ondokuz Mayıs, Selçuk, Süleyman Demirel, Uşak, Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde, toplam 25 fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.  19 üniversitede fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kurulan enstitüler arasında Ankara Üniversitesine bağlı Gıda Güvenliği Enstitüsü, Bingöl Üniversitesine bağlı Yaşayan Diller Enstitüsü, Karabük Üniversitesine bağlı Demir-Çelik Enstitüsü de bulunuyor. 

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