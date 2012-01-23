-''19. Troya Kültür-Sanat ödülleri'' İSTANBUL (A.A) - 22.01.2012 - 19. Troya Kültür-Sanat ödülleri Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Troya Folklor Araştırmaları Derneği'nin bu yıl 19'uncusunu düzenlediği kültür-sanat ödülleri törenine sanatçı ve akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gecede, Çağdaş Türk Halk Müziği ödülünü Onur Akın alırken, Tiyatro Ödülü usta oyuncu Erol Keskin layık görüldü. Halk oyunları ödülünü Yeşilköy Halk Dansları Derneği, Troya Özel Ödülüne ise Urartu dilini kendi azmiyle öğrenen Mehmet Kuşman aldı. Sinema ve tiyatro sanatçıları Gülsen Tuncer ve Ender Yiğit'in sunduğu gecede, 12 farklı kategorideki ödüller sahiplerini bulurken Troya Folklor Araştırmaları Derneği'nin halk oyunları ekibi, halk müziği ve seyirlik grubu da, İlhan Gülek'in yazdığı ''Hane Halkı'' adlı gösteriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Çağdaş Halk Müziği ödülüne layık görülen Onur Akın, Anadolu'ya ve Atatürk Cumhuriyetine borçları olduğunu, bu borcun hiç bir zaman ödenemeyeceğini vurgulayarak, aldığı bu ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tiyatro Ödülünü alan Erol Keskin de, Türk tiyatrosunu bugünlere taşıyanlara minnettar olduğunu söyleyerek, ödülünü tüm tiyatroya emek verenler adına aldığını kaydetti. Kendi azmiyle Urartu dilini öğrenen ve bu nedenle Troya Özel Ödülüne layık görülen Mehmet Kuşman ise, Van'da bulunan Urartu dönemine ait 2 bin 700 yıllık Çavuştepe Kalesi'nin bekçiliğini yaptığını belirterek, Urartu döneminden kalan bir kalenin bekçiliğini yapmasının bu dile olan merakını arttırdığını söyledi. Atatürk'ün ''Türk Milleti çalışkandır'', ''Türk Milleti zekidir'' sözünün kendisine ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Kuşman, azminin ödülünü aldığını söyledi. Çok sayıda halk oyunuyla beraber, halk kültüründen örneklerin sunulduğu, bilmeceler, deyimler ve atasözlerinin de yer aldığı gecede, değerlendirme sonucu ödül kategorileri ve bu kategorilerde ödüle değer bulunanlar şöyle: Atatürkçülük: Çağdaş Eğitim Vakfı Çağdaş Halk Müziği: Onur Akın Edebiyat: Alper Akçam Fotoğraf: Kemal Cengizkan Halk Müziği: Çetin Akdeniz Halk Oyunları: Yeşilköy Halk Dansları Derneği Tiyatro: Erol Keskin Plastik Sanatlar : Devrim Erbil Pertev Naili Boratav Halkbilimi : Bekir Karadeniz Sinema: Belgesel Sinemacılar Birliği Şiir: Hüseyin Haydar Troya Özel Ödülü: Mehmet Kuşman