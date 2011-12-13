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Politika

1.9 milyon ton kömür dağıtılacak TBMM (A.A)

13 Aralık 2011 16:27

-1.9 milyon ton kömür dağıtılacak TBMM (A.A) - 13.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2011 yılında fakir ailelere, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğünce 1 milyon 885 bin 573 ton, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğünce 49 bin 445 ton kömür dağıtılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Yıldız, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya'nın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, TTK Genel Müdürlüğünün, işçilerinin 2011 yılına ait kömür istihkaklarını 2012 yılının Mayıs ayı sonuna kadar dağıtmak durumunda olduğunu ifade etti. TTK Genel Müdürlüğünde 10 bin 919 işçi çalıştığını bildiren Yıldız, buna göre işçilere toplan 33 bin 752 ton kömür verildiğini belirtti. Yıldız, 25 Kasım'a kadar bu miktarın 24 bin 812 tonunun verildiğini, kalan kısmın ise yılbaşına kadar verilmesinin programlandığını kaydetti. Taner Yıldız, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 2011 yılında fakir ailelere, TKİ Genel Müdürlüğünce 1 milyon 885 bin 573 ton, TTK Genel Müdürlüğünce 49 bin 445 ton kömür dağıtılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Yıldız, TTK Genel Müdürlüğüne yeni alınan işçilere iyileştirme yapılarak bulunan çıplak ücretlerine ilaveten, bu yıl 6'şar aylık dönemlerde zam yapılarak, söz konusu işçilerin ücretlerinin yükseltildiğini ifade etti.

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