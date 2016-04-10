19. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri bugün verilecek

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlara ödülleri yarın akşam gerçekleşecek törenle verilecek.

19. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ni kazananlar ödüllerini yarın akşam gerçekleşecek törenle alacaklar. Innpera Hotel’deki programda saat 16’da moderatörlüğünü Nurcan Baysal’ın yaptığı ve Erdem Gül, Mehveş Evin ve Faruk Balıkçı’nın konuşmacı olarak katılacağı “Sur’dan Silivri’ye Olağanüstü Dönemde Gazetecilik” paneli gerçekleşecek. Saat 17.30’da ödüller sahiplerine verilecek. Saat 18.15’te de kokteyl düzenlenecek.

Bu yıl ödül almaya hak kazanan gazeteciler:

Erk Acarer, BirGün gazetesinde 8 Ocak 2016 günü, “Diyanet’ten fetva: Babanın öz kızına şehvet duyması haram değil!” başlığı ile yayımlanan haberiyle yazılı haber ödülüne değer görüldü.

Kemal Göktaş da yazılı haber ödülünü Cumhuriyet gazetesinde 22 Şubat 2016 günü “Sınırı IŞİD emiri ile yönetmişler” başlığı ile manşetten yayımlanan ve sonraki günlerde de devam eden haberi ile kazandı.

Bu yılki yarışmada imc TV Kameramanı Refik Tekin Cizre’deki akıllara kazınan çekimi ile görüntülü haber ödülüne layık görüldü. Refik Tekin, 20 Ocak 2016 günü Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ölü ve yaralıları almak için beyaz bayrakla gidenleri gazeteci olarak izlerken, polisin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. 10 sivilin yaralandığı olay sırasında Tekin aldığı kurşun yarasıyla yere düşmüş olmasına rağmen kamerasını kapatmamış ve çekim yapmaya devam etmişti.

Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Devran Toptaş da, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin, 28 Kasım 2015 günü Diyarbakır Sur’da, Dört Ayaklı Minare’nin önünde vurulduğu anı gösteren haberiyle görüntülü haber ödülünü kazanan diğer isim oldu.

Agence France Press (AFP) Foto Muhabiri İlyas Akengin Cizre’de 1 Mart 2016 günü, yasağın kalkmasının ardından, yıkılan bodrumların önünde çektiği ‘İnsanlık bu bodrumda kaldı’ adlı fotoğrafı ile fotoğraf ödülünü kazandı.

Serbest Gazeteci Sertaç Kayar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 14 Mart 2016 günü çektiği ‘Savaşa yorgun bir bakış’ adlı fotoğrafı ile fotoğraf ödülüne değer görüldü.

Antalya Körfez Gazetesinden Müzeyyen Yüce, 30 Nisan 2015 günü manşetten yayımlanan ‘Sürgün çilesi’ başlıklı haberiyle bu yılki yarışmada yerel gazetecilik ödülünü kazanan isim oldu. Haberde siyaset yaptıkları gerekçesiyle sürgüne gönderilen büyükşehir personelinin çilesi anlatılıyor.

Jüri Özel Ödülleri:

Jüri, bu yılki yarışmada halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün savunulması örnekleri açısından da özel ödüller verilmesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, sınır ötesine silah sevkiyatını konu alan haberleriyle halkın haber alma hakkına sahip çıktıkları için Jüri Özel Ödülüne değer görüldüler. Dündar ve Gül, bu haberleri nedeniyle haklarında açılan dava sonucu tutuklanıp hapis yatmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan hedefi olmuşlardı.

Deneyimli Gazeteci Mete Akyol da, Can Dündar ve Erdem Gül’ün konulduğu Silivri Cezaevi önünde 2 Aralık 2015 günü ‘Umut Nöbeti’ni başlatması nedeniyle jüri tarafından Özel Ödüle değer görüldü.

Diyarbakır’da 18 Aralık 2015 günü haber takibi yaparken ‘heyecanlı tavırları’ gerekçe gösterilerek polisler tarafından gözaltına alınan ve ardından da tutuklanan JİNHA Muhabiri Beritan Canözer de Jüri Özel Ödülünü kazandı.

Çatışmalı bölgelerde çok zor koşullarda görev yapan gazetecilerle dayanışmak amacıyla ülkenin batısındaki gazeteciler tarafından başlatılan ‘Haber Nöbeti’ de jüri tarafından Özel Ödüle değer görüldü.

Bu yılki yarışmada, kazananları şu isimlerden oluşan jüri belirledi: Ayşe Yıldırım, Ayşegül Doğan, Celal Başlangıç, Ceren Sözeri, Fatih Polat, Fehim Taştekin, Fikret İlkiz, Hıfzı Topuz, Jale Özgentürk, Kamil Tekin Sürek, Mehveş Evin, Nazım Alpman, Nevin Sungur.