-19 MAYIS'TA 19 MAYIS STADYUMU'NDA TÖREN ANKARA (A.A) - 19.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle 19 Mayıs Stadyumu'nda kutlandı. Cumhurbaşkanı Gül'ün şeref tribünündeki yerini almasıyla başlayan törene, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile eşi ve kuvvet komutanları, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in de aralarında bulunduğu devlet erkanı katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının tarihte önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu tarihten sonra Türkiye'nin geleceğe doğru attığı tüm adımların, bu ilk adımın izinde gerçekleştiğini söyledi. ''Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi, demokrasiyi bu ilk adıma borçluyuz'' diyen Çubukçu, bir milletin kaderini değiştiren büyük yolculukta bütün bir milletin canıyla, kanıyla, ruhuyla Kurtuluş Savaşı Destanı'nı yazdığını ifade etti. Son derece zorlu koşullarda verilen İstiklal Mücadelesi ile işgal kuvvetlerinin ülkeden çıkarıldığını ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını kaydeden Çubukçu, Atatürk'ün bundan sonra bütün ömrünü yeni, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin inşasına adadığını belirtti. Çubukçu, şöyle konuştu: ''Bu amaçla yaptığı devrimler; hukukta, edebiyatta, bilimde, kültürde, sporda ve sanatta büyük değişim sağlayarak uygar uluslar topluluğunun saygın bir üyesi olmamızı sağlamıştır. Ulusal egemenliğin ve toplumsal barışın ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığı bu günlerde bize düşen Atatürk ve onun kuşağının yaktığı meşaleyi daha ileriye taşımaktır. Bu güzel ülkeyi canı pahasına savunan atalarımıza olan borcumuzu ancak ülkemiz ve ulusumuz için yılmadan, yorulmadan çalışarak ödeyebiliriz.'' -''ÖZVERİ VE UMUTLA KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİZLERE EMANETTİR''- Gençlere de seslenen Çubukçu, Atatürk'ün ''Sizlerden istediğim benim yüceltilmem değil, düşüncelerimin iyi anlaşılarak özümsenmesidir. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere bırakıyorum'' diyerek gelecekteki emellerinin gençler tarafından yerine getirileceğine inandığını söyledi. Çubukçu, gençlerin de Atatürk'ün ulusuna ve gençlerine duyduğu umudu güçlendirerek sürdüreceklerine inandığını dile getirdi. Çubukçu, şunları kaydetti: ''Hiçbir ülke yoktur ki kendisi geri kalıp, eğitimi ileri gitmiş veya kendisi ileri gidip eğitimi geri kalmış olsun. İnsanlığın özlemini çektiği barışı, özgürlüğü, refahı ve sosyal adaleti sağlamanın anahtarı eğitimdir. Bu yüzden tüm imkanlarımızı gençlerimizin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, yeniliğe ve değişime açık bireyler olarak yetişmesi için seferber etmiş durumdayız. Yine büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde kendimizi yenilerken, aynı zamanda kendi kimliğimizi, kültürümüzü ve bizi biz yapan değerlerimizi kaybetmemek zorundayız. Dünya nasıl onun eylemlerinden bir özgürlük dersi çıkarmışsa, ancak birkaç yüzyılda bir doğan böyle büyük bir lidere sahip olan bizler de gereken dersleri çıkarmalıyız.'' Türkiye'nin her bölgesinde, her ilindeki gençlerin önünde, geçmişle kıyaslanmayacak kadar yaygın ve geniş imkanlar bulunduğunu belirten Çubukçu, ''Sizlere düşen bu imkanları çok iyi kullanarak kendinizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeniz ve ülkemizin kalkınmasına, refahına katkı sağlamanızdır. Büyük Önder Atatürk'ün bu ülkeye, milletine, gençlere olan inancı, sevgisi, umudu, hayalleri çok büyüktü. İnanıyor ve ümit ediyorum ki Cumhuriyetimizin 100. yılını bu hayalleri gerçekleştirmiş olarak 100. yılın anlam ve önemine yaraşır bir şekilde kutlayacağız'' diye konuştu. -''HEDEFİMİZ: 2023'TE DÜNYAYI ETKİLEYEN VE YÖNLENDİREN BİR TÜRKİYE''- Çubukçu'nun konuşmasının ardından Yenimahalle Gürçağ Anadolu Lisesi Öğrencisi Tuğçe Doğan ve Ahmet Bayram, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı özgürlük ateşi ile Türk milletinin makus talihini tersine döndürüşünün ve milli egemenlik ilkesi ile bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcının 92. yıl dönümü olduğu belirtilen konuşmada, 92 yılda çok önemli başarılara imza atıldığını hatırlatıldı. -CUMHURBAŞKANI GÜL'E BAYRAK VE TOPRAK SUNULDU- Konuşmaların ardından Samsun'dan yola çıkan bayrak ve Selanik'ten getirilen toprak engellilerin de aralarında bulunduğu bir grup sporcu tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e sunuldu. Bayrak ve toprağı, 800 ve 1500 metrede Avrupa Kros ikincisi, Akdeniz Oyunları üçüncüsü, dünya Üniversite Oyunları üçüncüsü, Avrupa Gençler ve 23. yaş altı şampiyonu Binnaz Uslu, 100 metre 23 yaş altı Türkiye rekortmeni, 200 metre 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekortmeni İzzet Safer, çekiç atmada Gençler Türkiye rekortmeni ve Dünya Yıldızlar ikincisi Kıvılcım Kaya teslim etti. Bu yıl Başbakanlık Özürlüler İdaresi ve Bağcılar Belediyesinin de desteğiyle engelli bir sporcu olan Ersin Elban'ın da aralarında bulunduğu bayrak ve bir kutu içindeki toprağı, Cumhurbaşkanı Gül öperek teslim aldı. Jandarma Bandosu da Gençlik Marşı ve çeşitli parçalar eşliğinde gösteri sundu. Bandonun kadın üyelerinden Jandarma Astsubay Özlem Kavadar'ın seslendirdiği ''Rengarenk'' ve ''Benim Memleketim'' şarkıları eşliğinde Türk Hava Kurumu paraşütçüleri atlayışlar gerçekleştirdi. -GEÇİT TÖRENİ VE GÖSTERİLER- Türk Hava Kurumu paraşütçülerinin gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Okulları Öğrenci Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde geçit töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Gül'ün ayakta izlediği geçit töreninde, orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, engelli öğrenciler, Seymenler, Trabzon Gençlik Olimpiyatları'nda dereceye giren sporcular, Dünya Kültürleri ve Gençlerin Büyük Anadolu Buluşması çerçevesinde 25 ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı gençler, Polis Koleji öğrencileri de yer aldı. Tören öncesinde Bando Okulları Komutanlığı ve Ankara Güzel Sanatlar Spor Lisesi karma korosunun seslendirdiği şarkılara opera sanatçısı Hakan Aysev de eşlik etti. Tören başlarken, İstiklal Marşı da Aysev'in eşliğinde söylendi. Polis Koleji öğrencileri yanlarında birer çam fidanıyla sahaya geldi. Öğrencilerin geçit töreniyle sahada yerlerini almalarının ardından, gösteriler başladı. Gösteriler sırasında maraton tribününde ''Yüksel Türkiye'' ile ''Ankara 2011'' yazılı fonlar oluşturuldu. Öğrenciler tarafından çeşitli yörelerden türküler eşliğinde sunulan halk oyunları ile Türkücü Sümer Ezgü'nün seslendirdiği ''Anadolu'dan Geldik'' parçasının ardından tören sona erdi.