19 Mayıs'a gergin kutlama

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Atatürk'ün 130. doğum günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Ankara'da ilk tören Cumhurbaşkanı Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir'deki tören seçim çalışmaları kapsamında meydanlarda birbirlerine yüklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bir araya getirdi. Ancak iki liderin gerginliği kameraların gözünden kaçmadı. Anıtkabir'de düzenlenen törende sürekli öksürdüğü gözlenen Başbakan Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki törenlere katılamayacağı açıklandı.Anıtkabir'deki törene, Gül'ün yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri ve diğer devlet erkanı katıldı.Törene katılanlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldiler. Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü, üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan çelengi bıraktı. Devlet erkanı daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gül, deftere şunları yazdı:“Aziz Atatürk, istiklal mücadelesini başlatmak amacıyla Samsun’a çıkışınızın 92. yıl dönümünde milletçe büyük bir gurur yaşıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti, ideallerinizden güç alarak ilerlemesine devam etmektedir. Özgüven içerisinde yükselen Türkiye, sahip olduğu nitelikleri ve benimsediği değerlerle, çevresine istikrar yayan ve ilham kaynağı olan bir ülke konumundadır. Ülkemizin elde ettiği muazzam başarılar, gösterdiğiniz hedeflere ulaşacağımızın da ispatıdır. Bu güvenimizin en önemli dayanağını oluşturan Türk gençliği, ülkemizi her alanda yüceltmeye ve geleceğe en güçlü şekilde taşımaya azimlidir.Gençlerimize armağan ettiğiniz milli bayramımızda sizi saygıyla, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 130. doğumgünü. Atatürk'ün doğum tarihi gün ay yıl şeklinde kesin olarak bilinmiyor. Ancak kendi isteğiyle doğum gününü 19 Mayıs olarak belirlediği belirtiliyor.