19 Mayıs tatilinde değişikliğe gidildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her yıl 19 Mayıs kutlamalarının ertesi gününü tatil yapma uygulamasına bu yıl son verdi. 20 Mayıs'ta liselerin tatil olmayacağı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 2013-2014 eğitim öğretim yılı için çalışma takvimi, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanıp merkez ve taşra teşkilatlarına duyurulduğunu belirtti.

Ancak yönetmelik, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahali Kuruluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve KutlamalarYönetmeliği"ne atıfta bulunularak hazırlandı. Yönetmelikte de, "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve 00.00'da son bulur" ifadesi yer alıyor.

Buna göre, yapılan düzenleme sonucu çalışma takviminde 20 Mayıs tatil olarak yer alıyordu. Ancak, Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin ardından, bu konuda da bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 20 Mayıs 2014 günü ortaöğretim kurumları için resmi tatil olmayıp eğitim öğretime devam edilecek. Konuya ilişkin 81 ilin valiliğine yazı gönderildi.