19 Mayıs'ta Sultan Vahdettin'i anan eski AKP'li Burhan Kuzu ile CHP'li Gürsel Erol arasında 'Atatürk' tartışması

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Twitter hesabından Sultan Vahdettin'i andı. Paylaşımı nedeniyle eleştirilerin odağına oturan Burhan Kuzu, kendisine, "FETÖ'nün kitaplarından mı öğrendin sen bu tarihi?'' diyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a yanıt verdi. Kuzu, "Ayıptır yaptığın, Atatürk kimsenin tekelinde değil. Bu ucuz laflar sizi bir yere taşımaz" ifadelerini kullandı.

Eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Sultan Vahdettin’i anan paylaşımı nedeniyle eleştirildi. Burhan Kuzu, şu ifadeleri kullandı:

”Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum.”

"FETÖ'nün kitaplarından mı öğrendin?"

Kuzu’nun Tweet’ini alıntılayarak tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Burhan Kuzu, sen kim, Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp, tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara, aldığın ünvanlara” ifadelerini kullandı.

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"Atatürk kimsenin teklinde değil"

CHP’li Erol'a cevap veren Burhan Kuzu, ”Gürsel Bey bir şeyi anlamadan değerlendirme. Dün Vahdettin Hanın yaptığı hizmeti takdir ettiğim için için onu yazdım. Bugün daha 19 Mayıs oldu iki tweet’le de Atatürk’ü andım. Ayıptır yaptığın, Atatürk kimsenin tekelinde değil. Bu ucuz laflar sizi bir yere taşımaz” dedi.

"Hocam bu gerçeği asla unutmayın"

AKP’li Kuzu’ya cevap veren Erol ise şunları söyledi:

”O methettiğiniz Vahdettin’in vatana ihanet ederek ülkeyi ve devleti İngilizler’e nasıl teslim ettiği tarihin gerçeğidir. Benim ve sizin gibi insanların, T.C.’de onurlu bir görev olan milletvekilliğine seçilmesi de Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in gerçeğidir. Hocam bu gerçeği asla unutmayın.”

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