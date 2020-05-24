19 Mayıs'ta bayramları karıştıran Arda Turan'dan 'Kurban Bayramı' ironisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile karıştıran futbolcu Arda Turan, bugün sosyal medya hesabından ironi yaparak "Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.
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Arda Turan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaptığı paylaşımda, bayramları karıştırmış ve "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada paylaşımı gündem olan Arda Turan, bugün de ironi yaparak takipçilerinin 'Kurban Bayramı'nı kutladı.