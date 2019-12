-19 MAYIS STADYUMU'NDA TÖREN ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, ''Bir toplumun çocuk haklarına duyduğu saygı ve çocuklarına yaklaşımı, insani gelişmişlik düzeyini ve geleceğe nasıl baktığını da ortaya koymaktadır. Çocukların eğitimine önem vermeyen toplumların gelecekleri de karanlıktır'' dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Stadyumu'nda tören düzenlendi. Törenlere geçilmeden önce Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Yaşar Güler ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile üstü açık tören arabasıyla stadyumda tur atarak vatandaşları ve çocukları selamladı, bayramlarını kutladı. Daha sonra İstiklal Marşı ile tören başladı ve TRT Ankara Çocuk Korosu 23 Nisan şarkıları söyledi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktasını oluşturan TBMM'nin kuruluşunun 91. yılını kutladı. Cumhuriyetin ve demokrasinin temellerinin atıldığı TBMM'nin açılış yıl dönümünü Cumhuriyetin, demokratik değerlerin ve aydınlık yarınların sarsılmaz güvencesi olarak büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade eden Çubukçu, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan TBMM'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğe kavuşması için çalıştığını ve bu çalışmaların Türk insanını bugünlere taşıdığını dile getirdi. Çubukçu, Atatürk'ün ''Eğitimdir ki bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır'' sözünün bugün de doğruluğundan, anlamından hiçbir şey yitirmeden halka yol göstermeye devam ettiğini belirterek, Atatürk'ün ve onun kuşağının millete olan inancı, sevgisi, coşkusu ve ideallerinin öncelikle eğitim hamlesinde somutlaştığını ifade etti. Kendilerine düşenin, bu coşku ve inancı hep diri tutarak o hedeflere doğru kararlı adımlarla yürümek olduğuna işaret eden Çubukçu, şöyle devam etti: ''Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi bugün de sizlerin en iyi şekilde eğitim almanıza, mutlu bir sağlık ve çocukluk dönemi geçirmenize her şeyden çok önem veriyoruz. Her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oyun oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma gibi çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılma hakkı olduğunu bilerek ve bu hakkınıza saygı duyarak, eşit fırsatlara sahip olmanıza özen gösteriyoruz. Zira, bir toplumun çocuk haklarına duyduğu saygı ve çocuklarına yaklaşımı, insani gelişmişlik düzeyini ve geleceğe nasıl baktığını da ortaya koymaktadır. Çocuklarımızın hayalleri gerçekleştirmesi, hedeflere ulaşması, ülkesine ve insanlığa faydalı olması, her türlü değerin üzerindedir. Çalışarak elde edeceğimiz her sonuç, çocuklarımızın yüzündeki gülücüklerden, gözlerindeki ışıltılardan daha önemli değil. Sizlere sunulan imkanların aydınlık yüzlerinizde tebessüme ve mutluluğa dönüşmesi, güzel başarılar elde etmeniz, biz yetişkinlerin günlerimizi bayram coşkusuyla geçirmesini sağlayacaktır.'' -TÖREN GEÇİŞİ VE GÖSTERİLER- Öğrenciler adına Altındağ Atatürk İlköğretim Okulu öğrencilerinden Kardelen Göktaş ile Keçiören 23 İlköğretim Okulu öğrencilerinden Feyza Nur Erdoğan'ın konuşma yaptığı törende, Mamak İlköğretim Okulu öğrencisi Taha Çelik ile Mamak Kutludüğün İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Bostan sunuculuğu üstlendi. Geçiş töreni sırasında jandarma bandosu, marş ve şarkılar çaldı. Jandarma bandosunundaki astsubayların seslendirdiği Manga grubunun Eurovizyon Şarkı Yarışmasında ikinci olan ''We Could Be The Same'' şarkısı ile Sertap Erener'in ''Rengarenk'' şarkısı da büyük beğeni topladı. Tören geçişi ve gösteriler sırasında, protokol tribünlerinin karşısındaki tribünlerde yer alan öğrenciler, ellerindeki kartlarla çeşitli mesajlar içeren yazı, motif ve şekillerle ''fon'' oluşturdu. Öğrencilerin oluşturdukları fonlarda, ''Egemenlik verilmez, alınır'', ''Doğaya sahip çıkalım'', ''Ben çocuğum, haklarımla varım'' ve ''Bugünün küçükleri yarının büyükleri'' mesajları dikkati çekti. Daha sonra öğrenciler, başta halk oyunları olmak üzere hazırladıkları gösterileri sundu. Törenin ardından sahaya inerek töreni hazırlayan komitede görevli öğretmenleri kutlayan Çubukçu, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Törenden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Gökçek, bir gazetecinin ''Tören sırasında Tweeter'dan mesaj mı attınız?'' sorusu üzerine, ''Gerçekten öyle. Buradan çektiğim bazı görüntüleri, tweetercılara gönderdim, onlardan mesajlar geldi. Milli Eğitim Bakanımız ve Valimiz, 'Bizden de selam gönder' dedi, ben de onların adına selam gönderdim, karşı mesajlar geldi. Dolayısıyla bayramı hem burada kutladık, hem Tweeter'da kutladık'' diye konuştu. Bu arada, tören sırasında bayılan bir çocuğa sağlık görevlileri tarafından statta bulunan ambulansta müdahale edildi.