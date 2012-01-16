‘19 Mayıs günümüze uygun hale getirildi’

T24

Kıbrıs'a davet



Cumhurbaşkanlığından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatları doğrultusunda 11 Ocak'ta Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen'in başkanlığında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiği, bu toplantılarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin daha çok ithaf edilen kitlelerce, buna karşılık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ise daha geniş kitlelerin katılımıyla bugünkünden daha kapsamlı ve görkemli törenlerle kutlanmasının amaçlandığı bildirildi.Törenlerle ilgili düzenlemelere ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.Bu arada Abdullah Gül, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel ve Onuncu Cumhurbaşkanı Sezer’e, Denktaş’ın yarın yapılacak cenaze törenine birlikte gitmek için davet iletti.Ancak Demirel ve Sezer, törene katılamayacaklarını belirterek, Gül’e teşekkür etti.Demirel’in grip olduğu için cenazeye katılamayacağını bildirdiği, Sezer’in de cenaze törenine katılamayacağını belirterek, teşekkürlerini ilettiğini ifade edildi.Cumhurbaşkanı Gül, cuma akşamı vefat eden Denktaş için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere yarın KKTC’ye gidecek.