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'19 Mayıs' Gençlik Bakanlığı'na verildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının koordinasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

06 Mayıs 2012 12:42

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının kordinasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada bu yıl itibarıyla kutlamaların, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluk ve koordinasyonunda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili düzenlemeye de yer verildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 23 Nisan kutlamalarının sorumluluğu ise bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi.

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19 mayısgençlik ve spor bakanlığı

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