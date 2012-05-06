'19 Mayıs' Gençlik Bakanlığı'na verildi

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının kordinasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada bu yıl itibarıyla kutlamaların, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluk ve koordinasyonunda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili düzenlemeye de yer verildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 23 Nisan kutlamalarının sorumluluğu ise bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na verildi.