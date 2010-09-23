-19 KİŞİ GÖZLEMEDEN ZEHİRLEDİ KAYSERİ (A.A) - 23.09.2010 - Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyünden Uzunca Yaylası'na giden 19 kişi, yedikleri peynirli gözlemeden zehirlendi. Kapuzbaşı köyünden 19 kişi, Divriği mevkisindeki Uzunca Yaylası'nda bulunan bahçelerine ceviz toplamaya gitti. Burada kendi yaptıkları peynirli gözlemeleri yiyen köylülerden bır kısmı, kısa bir süre sonra bayıldı. Kendisinin de başının döndüğünü hisseden köylülerden Mehmet İbili, cep telefonuyla köyden Mehmet Harun'a ulaşıp, yardım istedi. 112 Acil Servis'i arayan Mehmet Harun, ardından motosikletle köye 15 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya gitti. Ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine getirilen 19 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından yine ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11, Tıp Fakültesi Hastanesinde ise 8 kişi tedavi altına alındı.