19 ilde FETÖ'nün sivil imamlarına operasyon

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 19 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgüt hiyerarşisinde \'hususi\' olarak anılan sivil imamlara yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY\'ye yönelik İzmir merkez olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Yozgat ve Zonguldak\'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişinin örgüt hiyerarşisinde \'hususi\' olarak anılan sivil imamları olduğu ve bu kişilerin maddi durumu iyi olmayan ortaokul çağındaki çocukları hedef aldıkları, bunları küçük yaştan itibaren örgütün amaçları doğrultusunda yetiştirdikleri ve TSK, emniyet teşkilatı sınavlarına hazırladıkları belirtildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.