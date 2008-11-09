19 dakikada bitti



Fransa Ligi'nde oynanan 13. hafta karşılaşmasında bu yıl zirveye oynayan bir performans çizen Toulouse, Nantes deplasmanına konuk oldu ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.



İlk yarıda gelen karşılıklı gollerle sona eren maçta, ev sahibi Nantes, henüz 5. dakikada Moullec ile öne gerçeken, Toulouse'nin cevabı 19. dakikada Gignac'tan geldi.



Bu sonucun ardından Nantes, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken, Toulouse 22 puana yükseldi.



Fransa Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:



Bordeaux 2-0 Auxerre

Lorient 0-1 Nice

Sochaux 2-1 Le Mans

Grenoble 0-3 Marsilya

Caen 0-1 Le Havre

Monaco 0-1 Lyon



