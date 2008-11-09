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Spor

19 dakikada bitti

Fransa Ligi'nde Toulouse, Nantes deplasmanına konuk oldu ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

09 Kasım 2008 02:00


Fransa Ligi'nde oynanan 13. hafta karşılaşmasında bu yıl zirveye oynayan bir performans çizen Toulouse, Nantes deplasmanına konuk oldu ve mücadele 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

İlk yarıda gelen karşılıklı gollerle sona eren maçta, ev sahibi Nantes, henüz 5. dakikada Moullec ile öne gerçeken, Toulouse'nin cevabı 19. dakikada Gignac'tan geldi.

Bu sonucun ardından Nantes, ligdeki puanını 12'ye yükseltirken, Toulouse 22 puana yükseldi.

Fransa Ligi'nde günün diğer sonuçları ise şöyle:

Bordeaux 2-0 Auxerre
Lorient 0-1 Nice
Sochaux 2-1 Le Mans
Grenoble 0-3 Marsilya
Caen 0-1 Le Havre
Monaco 0-1 Lyon

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