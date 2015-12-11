19 çocuğa cinsel istismarda bulunan adama 240 yıl hapis cezası

Kayseri’de yaşları 12 ile 17 arasında değien 19 erkek çocuğa pornografik film izlettiği ve çocukları cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan F.Z., 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 240 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre 2012 yılının Ekim ayı ile 2015 yılının Mart ayı aralarında meydana gelen olayda internet kafeye gidip gelen F. Z. burada bir grup ortaokul öğrencisi ile tanıştı. Z. ders çalışma bahanesiyle eve götürdüğü küçük çocuklara, yemek ve sigara gibi ikramlarda bulundu. Z.nin ikramlarına kanan çocuklar, başka arkadaşlarını da eve getirmeye başladı. Sürekli eve gidip gelmeye başlayan çocuklarla kağıt oynayan, sigara ve yemek veren F. Z. ufak miktarlarda harçlıklar da vererek, çocukların güvenlerini kazandı.

İlerleyen günlerde, eve getirdiği çocuklara porno film izleten F.Z. cinsel istismarda bulundu. Çocukların birbirleriyle ilişkiye girmesini isteyen F.Z. bazı çocuklara da tecavüz etti. Olayı başkalarına anlatmamaları konusunda da tehditlerde bulunan zanlı, bununla da yetinmeyip, birbirleriyle ilişkiye girmeye zorladığı çocukların görüntülerini de video kaydına aldı.

Aileler şikayetçi oldu

3 yıl boyunca şüphelinin cinsel istismarlarına ve zorlamalarına maruz kalan çocukların ailelerinin olayı öğrenmelerinin ardından, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasıyla, gözaltına alınan F.Z.'nin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda porno içerikli yayın bulundu. Nöbetçi mahkemece tutuklanan F.Z. hakkında, 'Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık F.Z. hazır bulundu. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, evine gelen çocuklara coğrafya ve din dersi anlattığını, sigara ikram etiğini ve çocukların da bu sigaralardan içtiğini, evde oldukları süre zarfında kağıt oyunu oynadıklarını öne sürdü.

Mağdur çocuklar ise, ilk duruşmada verdikleri ifadelerinde sanığın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, birbirleriyle ilişkiye girmeye zorladığını ve bu anları video kaydına aldığı, ve kendilerini tehdit ettiklerini söyledi.

Rekor ceza

Mahkeme heyeti sanık hakkında, 19 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı, ’Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 240 yıl 6 ay hapis cezası verdi.