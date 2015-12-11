T24 LogoT24 Logo
Gündem

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan adama 240 yıl hapis cezası

Mağdur çocuklar, ilk duruşmada sanığın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını söyledi

11 Aralık 2015 16:54

Kayseri’de yaşları 12 ile 17 arasında değien 19 erkek çocuğa pornografik film izlettiği ve çocukları cinsel ilişkiye zorladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan F.Z., 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 240 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre 2012 yılının Ekim ayı ile 2015 yılının Mart ayı aralarında meydana gelen olayda internet kafeye gidip gelen F. Z. burada bir grup ortaokul öğrencisi ile tanıştı. Z. ders çalışma bahanesiyle eve götürdüğü küçük çocuklara, yemek ve sigara gibi ikramlarda bulundu. Z.nin ikramlarına kanan çocuklar, başka arkadaşlarını da eve getirmeye başladı. Sürekli eve gidip gelmeye başlayan çocuklarla kağıt oynayan, sigara ve yemek veren F. Z. ufak miktarlarda harçlıklar da vererek, çocukların güvenlerini kazandı.

İlerleyen günlerde, eve getirdiği çocuklara porno film izleten F.Z. cinsel istismarda bulundu. Çocukların birbirleriyle ilişkiye girmesini isteyen F.Z. bazı çocuklara da tecavüz etti. Olayı başkalarına anlatmamaları konusunda da tehditlerde bulunan zanlı, bununla da yetinmeyip, birbirleriyle ilişkiye girmeye zorladığı çocukların görüntülerini de video kaydına aldı.

 

Aileler şikayetçi oldu

3 yıl boyunca şüphelinin cinsel istismarlarına ve zorlamalarına maruz kalan çocukların ailelerinin olayı öğrenmelerinin ardından, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasıyla, gözaltına alınan F.Z.'nin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda porno içerikli yayın bulundu. Nöbetçi mahkemece tutuklanan F.Z. hakkında, 'Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanık F.Z. hazır bulundu. Mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, evine gelen çocuklara coğrafya ve din dersi anlattığını, sigara ikram etiğini ve çocukların da bu sigaralardan içtiğini, evde oldukları süre zarfında kağıt oyunu oynadıklarını öne sürdü.

Mağdur çocuklar ise, ilk duruşmada verdikleri ifadelerinde sanığın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu, birbirleriyle ilişkiye girmeye zorladığını ve bu anları video kaydına aldığı, ve kendilerini tehdit ettiklerini söyledi.

 

Rekor ceza

Mahkeme heyeti sanık hakkında, 19 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı, ’Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, çocuğun cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 240 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ETİKETLER

çocuk istismarıkayseri19çocuktecavüztaciz240 yıl ceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24