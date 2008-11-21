19 bin YTL yola saçıldı

Elazığ'da bir ihbarı değerlen-diren polis ekipleri gittikleri adreste yere saçılmış tomar tomar parayla karşılaştı.



Elazığ’da bir bankanın ATM’sinden para çalan hırsızlar, çaldıkları paranın bir kısmını kaçarken düşürünce yakalandılar. Alınan bilgiye göre, Bosna Hersek Bulvarı PTT kavşağında iki kişinin, tartışırken çantadan para düşürdüklerini ve özel bir otomobille kaçtıklarını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 bin YTL’nin caddeye saçıldığını gördü.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis aracın Malatya istikametine doğru gittiğini belirledi. Otomobil bir süre sonra Baskil kavşağı civarında yakalandı. Araçta bulunan 4 kişi göz altına alındı.

Yapılan soruşturmada, zanlıların PTT meydanında bir bankaya ait ATM’yi, alarmı devre dışı bırakarak oksijen kaynağıyla açtıkları belirlendi. Zanlıların, düşürdükleri para ile birlikte ATM’den yaklaşık 125 bin YTL çaldıkları tespit

edildi.

Öte yandan yakalanan 4 kişinin daha önce de hırsızlıktan kayıtları bulunduğu öğrenildi.

