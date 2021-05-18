19 AB ülkesinin oluşturduğu Euro Bölgesi'nin mart ayında ticaret fazlası 15,8 milyar Euro'ya geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Mart ayına ilişkin açıkladığı ticaret dengesi verilerinde, Euro Bölgesi’nin (19 AB ülkesi) ticaret fazlası, nisan ayındaki 17,7 milyar Euro'dan, 15,8 milyar Euro'ya geriledi.

Dünya'nın haberine göre Avrupa Birliği’nin ticaret fazlası ise aynı dönemde 18,8 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar mart ayında yüzde 8,9 artışla 212,1 milyar Euro'ya yükselirken, Euro Bölgesi içinde yapılan ithalatlar yüzde 19,2 artışla 196,3 milyar Euro'ya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) birlik dışı ile ticareti yüzde 10,6 artışla 195,1 milyar Euro, birlik içi ticareti ise yüzde 19 artışla 176,3 milyar Euro'ya yükseldi. Çin, Birleşik Krallık ve ABD, AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.