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189 kişilik ilk Rus turist kafilesi Antalya'ya geldi

Turizmciler yıl sonuna kadar 750 bin Rus turist bekliyor

09 Temmuz 2016 14:39

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından Moskova'dan Antalya seferini gerçekleştiren ve 189 yolcu taşıyan uçak, bugün Antalya Havalimanı'na indi.

Rossiya Airlines'in (Russian State) Moskova-Antalya seferini gerçekleştiren FV 5859 sefer numaralı B737-800 uçağı, 189 yolcusuyla birlikte saat 10.30'da Antalya Havalimanı 2'nci Dış Hatlar terminaline geldi. 

Kafile, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Yavuz, Antalya DHMİ Baş Müdürü Osman Serdar ve ICF Airports Antalya Havalimanı yönetimi tarafından karşılandı.

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