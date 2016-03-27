188 promil alkolle yaptığı kazada çocuğu ve kardeşi öldü

Samsun’da kamyonetin, park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 2 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün 188 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre, 188 promil alkollü olan S.A. (27) idaresindeki kamyonet, yolun kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücünün eşi, kardeşi, çocukları, 1.5 aylık ikizler ve ile sürücünün kardeşi ve yeğeni yaralandı.

Yaralılardan sürücünün oğlu olan 1.5 aylık A.A. ile sürücünün kardeşi 14 yaşındaki H.A., tedavi altına alındıkları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Sürücünün ağır yaralanan eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Gözaltına alınan S.A.’nın, 3 gün önce evi terk edip bir yakınının yanına giden karısını ve çocuklarını alıp eve dönerken kaza yaptığı ileri sürüldü.