185 terabayt depolama alanına sahip manyetik kaset geliştirildi

Özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran manyetik kasetlerin ardından önce CD'lerle tanışmış, ardından DVD, Blu-ray, harici disk ve USB hafızalarla biçim değiştirerek depolama ihtiyacımızı karşılarken, Blu-ray'den tam 3 bin 700 kat daha büyük veri depolayabilen manyetik bir kaset geliştirdi. 185 terabayt veri depolayabilen ve bu haliyle bugünün tüm depolama teknolojilerinin çok üstünde yer alan söz konusu teknoloji, standart kasetlerden 74 kat daha fazla veri depolama yoğunluğuna da sahip.

Birim başına (inç başına) 148 GB veri depolayabilen Sony'nin yeni manyetik kasetlerinin ne zaman ve hangi tasarımda satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak gelecek yeni manyetik kaset teknolojisinin bildiğimiz anlamda kaset standardında olmayacağını ve gelecek yıllarda artacak depolama ihtiyacına çözüm olması bekleniyor.