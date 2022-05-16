183 okul ihalesi iptal edildi

İnşaat sektörünün, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve dövizdeki artışla birlikte sıkıntıya girmesi, yeni okul binası yapımını olumsuz etkiledi. 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihale iptal edildi.

Çeşitli yaş kademelerinde okullaşma oranını artırmak amacıyla yeni okul inşa etmek üzere ihaleler açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il özel idareleri ve diğer kamu kuruluşları, bu ihalelerin birçoğundan eli boş döndü.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre 1 Ocak-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında okul yapımına konu olan 114 ihale iptal edildi. Toplam 183 okulu kapsayan ihalelerin 37’sinin iptal gerekçesi “tekliflerin yüksek olması”, 76’sının “istekli bulunmaması”, birinin ise “ihaleyi alanın sözleşmeyi imzalamaması” olarak gösterildi.

En fazla okul yapım ihalesinin iptal edildiği kent 48 ile İstanbul oldu. Antalya’da iptal edilen ihale sayısı 17, Şanlıurfa’da da 6 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, okulların güçlendirilmesi, tadilat ve onarımları için açılan onlarca ihalenin de benzer gerekçelerle iptal edildiği öğrenildi.