181 kilometrelik erkek şiddeti

1.5 yıl önce Türkiye’nin önde gelen süt ve ürünleri üreticisi firmanın varislerinden işadamı, 33 yaşındaki T.A. ile evlenen 32 yaşındaki Alev A., eşinin şiddetine dayanamayınca ayrı yaşamaya başladı. T.A., barışmak için ailesinin de bulunduğu Balıkesir’e götürdüğü Alev A.’nın cep telefonuna mahkeme işlemleri için avukatından mesaj gelmesi üzerine öfkeden deliye döndü. Restoranda hareket ettiği eşini otomobil içerisinde Balıkesir’den İzmir’e kadar 181 kilometrelik yol boyunca, yumruklayarak, kafasını saçından tutup torpidoya vurarak sürekli dövdüğü, baygınlık geçirince de, evinin önüne bırakıp kaçtığı öne sürüldü. Yüzünün halini gören herkesin şoke olduğunu belirten Alev T., "Bir dakika bile yanında kalmayacağım. Bir insana bu işkence nasıl yapılır? O an ölmek için yalvardım" dedi.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, bir alışveriş merkezinde çalışan Alev T., iki yıl önce sanal alemde ortak yakınları aracılığıyla Türkiye’nin önce gelen süt ve süt ürünleri üreticisi olan firmanın varislerinden işadamı T.A. ile tanıştı. Uzaktan akraba da olan Alev T. ile T.T. arasında başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüştü. Çift. iki aylık birlikteliğin ardından evlendi.

Mutluluğa alkol gölgesi

Çiftin evliliğinden kısa süre sonra tartışmalar başladı. Tartışmalar sırasında T.A., eşini dövmeye başladı. Eşinin dayağının şiddetini arttırması ve uzun süre eve gelmemesi üzerine Alev T., 1.5 ay önce ayrı yaşamaya başladı. T.T., geçen Perşembe sabahı tekrar barışmak istediğini söylediği Alev T.’yi de yanına alarak ailesinin bulunduğu Balıkesir’e götürdü. Burada bir restoranda konuşmaya başladıkları sırada Alev T.’nin cep telefonuna boşanma işlemleri için fikir sorduğu avukatından neler yapabileceğine yönelik mesaj geldi.



Alev T.’nin cep telefonuna gelen mesajı okuyan T.T., aldığı alkolün de etkisiyle öfkeden deliye döndü. Otomobile binen çift, İzmir’e doğru yola çıktı. T.T., Balıkesir’den İzmir’e kadar 181 kilometrelik yol boyunca sık sık Alev T.’ye küfür etti, yüzünü yumrukladı, saçından tutup başını otomobilinin torpidosuna defalarca vurdu.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Alev T., yaklaşık 2 saat süren yolculuk sonrasında aldığı yumrukların da etkisiyle baygınlık geçirdi. T.T.’nin evlerinin önüne bıraktığı Alev T., olanları anlatamadığı ailesinden habersiz olarak evine gitti. Çektiği acıya dayanamayan Alev T., yardım istediği ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Başında ağır travma izleri bulunan iki gözü aldığı darbelerden dolayı kapanan, burnunda kırık olan ve dudağı patlayan Alev T., hastanedeki kontrolleri ardından tedavisine evinden devam edilmek üzere taburcu edildi.

'Yalvardım dinlemedi, ölmek istemedi'

Olanlara tepki gösteren Alev T., bu tür haberleri televizyonlardan izlediğinde ya da gazetelerden okuduğunda hemcinsleri adına büyük üzüntü duyduğunu, kendi başına geldiği anda ise nasıl bir acı verdiğini anladığını dile getirdi. Alev T., şöyle dedi:

"Büyük aşkla evlendik ama sonrasında alkolün gölgesi mutluluğumuzu kapattı. Alkol aldıktan sonra şiddet uyguladı. Ben ayrı yaşamak için karar verdikten sonra avukatıma danıştım. Onun bana mesaj göndermesiyle de bu manzara ortaya çıktı. Yol boyunca sürekli, küfür etti, bağırdı ve beni dövdü. Yalvardım sürekli yalvardım ama dinlemedi. O yol bitmek bilmedi, başım kollarımın arasında sürekli bir yumruk darbesinin gelmesini acıyla korkuyla bekledim. Her taraf kan içerisinde kaldı ama tüm bunlar onu durdurmadı. En son bayıldım ve beni öylece evin önüne bırakmış. Ben hastaneye gittiğimde çevremdeki bakışlardan utandım ama asıl utanması gereken beni bu hale getiren kocam. Boşanmak için işlemleri başlattım hem boşanacağım hem de ceza alması için elimden geleni yapacağım."