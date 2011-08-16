-1800 yıllık doktor evi ÇANAKKALE (A.A) - 16.08.2011 - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde bulunan antik Apollon Smintheus Tapınağı ve çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık bin 800 yıl öncesine ait, bir doktor tarafından kullanılan evin bir kısmı ve içinde tıp malzemeleri bulundu. Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında yapılan kazılarda ilginç bulgular elde edilmeye devam ediyor. Kazı ekibinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Davut Kaplan, evin bulunduğu alanda uzun bir süre kazı yapmayı düşünmediklerini, amaçlarının doktorun evini bulmak olmadığını söyledi. Çevrenin, antik yapılar üzerindeki tahribatını önlemek için yapılan kontrol çalışmasında kutsal alan için son derece önemli olan bilgilere ulaştıklarını, bölgenin kent değil, kutsal bir tapınma alanı olduğunu belirten Kaplan, ''Burası dini bir alan olsa da, yaşayan belli bir nüfus ve çevreden tapınmak için gelen halk var. İnsanlar burayı kullanınca sağlık sorunları da ön plana çıkıyor ve tıp bilimi de kullanılıyor. Kutsal alanda Tanrı Apollon Smintheus adına şenlikler, festivaller ve kurban törenlerini içeren çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor. Yine tanrı adına uluslararası üne sahip ve son iki yılda keşfettiğimiz Apollon Smintheia Pauleia Spor Oyunları düzenleniyor. Sporcu grupları arasında pankration (pankreas) gibi çok ağır bir spor dalında müsabakalar yapılıyor. Bu spor dalı yarı boks, yarı güreş şeklinde. Bazen bu sporlar ölümcül hale gelebiliyor. İster istemez de doktorların müdahalesi de şart oluyor'' diye konuştu. Kaplan, bu sporu yaparken yaralanan sporcular olduğu gibi, tapınma merkezine gelen hasta insanlar da bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: ''Tabi ister istemez bu sağlık sorunları baş gösterince bir de doktora ihtiyacınız var. Tesadüfen tapınağın hemen kuzeyindeki villalardan birinin kazılar sırasında doktora ait olduğunu tespit ettik. Binanın temellerine kadar ulaştık. Kazı sırasında buradaki malzemelerin hepsini eleyip, topladık. Malzemelerin içinde tıp aletleri ortaya çıktı. İlaç kaşıkları, ilaç ezme tablası ve bir çok tıp aleti var. İlaç alma kaşıkları bronz ve kemikten yapılmış. En önemlisi, insanların bu denli tıp tekniği ve bilgisine sahip olmasına karşın büyüden de medet ummalarıdır. Büyü kapsamında ise doğu dinlerinde sıkça görülen tanrı tasvirlerinden birine ait bir amulet (muska) ele geçti.'' Yapı ve malzemelerin geçmişinin yaklaşık bin 800 yıllık olduğunu anlatan Kaplan, ''Tüm bu veriler villanın Roma döneminde yaşamış bir doktora ait olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu evdeki kazılar sırasında bronz sikkelerden oluşan ve aynı döneme ait bir küçük define ele geçti. Bunlar ya doktorun para koleksiyonu ya da maaşı olmalıydı'' dedi.