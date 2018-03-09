180 kilo ağırlığındaki kadın, 7'nci kattan sedye ile merdivenden indirildi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da fazla kiloları ve yaşlılığa bağlı olarak hareket edemeyen Sebahat Nizam (78), rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek isteyince, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Üzerine alındığı sedye asansöre sığmayınca 180 kilo ağırlığındaki Nizam, 7\'nci kattaki evinden, apartmanın merdivenlerinden taşınarak indirildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde eşiyle birlikte yaşayan Sebahat Nizam, bacaklarındaki romatizmal hastalık nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden randevu aldı. Randevu gününde, aşırı kilolarının ve yaşının da etkisiyle hareket edemeyen Nizam, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Nizam\'ın 7\'nci kattaki evine gelen ekipler, obez hastalar için kullanılan özel ambulans istedi. Nizam\'ın taşınması için de UMKE ekiplerinden destek talep edildi.

Acil Sağlık ekipleri, sedyeye aldıkları Nizam\'ı önce asansör ile indirmeyi denedi. Ancak sedye asansöre sığmayınca, bina sakinlerinin de yardımıyla Nizam\'ı merdivenleri kullanarak indirdi.

Kapının önünde bekleyen özel ambulansın sedyesine aktarılan Nizam, ambulans tarafından hastaneye götürüldü.



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