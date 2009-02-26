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Kültür-Sanat

18. yüzyıla ait keman bulundu

Romanya'da 18. yüzyıla ait ve çalıntı olduğu tahmin edilen bir keman bulundu.

26 Şubat 2009 02:00

Romanya'da 18. yüzyıla ait ve çalıntı olduğu tahmin edilen bir keman bulundu.

Polis sözcüsü Anda Dragulescu, Romanya'nın Karadeniz kıyılarındaki Köstence kentinde ihbarın ardından bir evde yapılan aramada bulunan kemanın, üzerine 1721 rakamı kazınmış bir "Stradivarius" olduğunu söyledi.

Romanyalı bir uzmanın çalgının taklit olup olmadığını inceleyeceğini ifade eden Dragulescu, kemanın ele geçirildiği kişilerin aletin kendilerine ait olmadığını itiraf ettiğini, bu kişilerin sorgusunun süreceğini kaydetti.

Dragulesco, soruşturmanın, kemanın nereden getirildiği konusunda yoğunlaşacağını ifade etti.

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