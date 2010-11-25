18 yaşından küçüklere çakmak gazı satışı yasaklandı

T24- Çakmak gazını oyun amaçlı soluyan Hakan Ülker'in (14) ölümü gözleri işportada denetimsizce satılan bu maddeye çevirdi. Tepkiler üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, çakmak gazının üretiminden satışına kadar kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Buna göre bu madde 18 yaşından küçüklere satılamayacak.





Yıllardır işporta tezgâhlarında satılan çakmak gazıyla oynayan bir çocuğun ölmesi, 10 gencin de yaralanması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çakmak gazının üretiminden satışına kadar kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Yeni düzenlemeye göre bali, uhu, tiner gibi uçucu madde sınıfındaki çakmak gazı da 18 yaşından küçüklere satılamayacak. Çakmak gazı tüplerinin üzerine de "18 yaşından küçüklere satılması sakıncalıdır" yazılacak.



Sağlık Bakanlığı, 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında 5 Ağustos 2010'da yeni bir yönetmelik yayınladı. Yönetmelik, uçucu madde içeren ürünlerin 18 yaşından küçüklere satılmasını yasaklıyor. Ancak hemen hemen tüm uçucu maddelerin isminin zikredildiği yönetmelikte 'çakmak gazı' ibaresi bulunmuyor.





Zaman'a konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, "Yönetmelik çakmak gazını da kapsıyor. Gerekirse çakmak gazı ibaresi de eklenir" dedi. Yetkili, uçucu madde içeren kırtasiye malzemesi, boya incelticisi ve yapıştırıcı gibi ürünlerin kullanımını denetlemek ve çocukların bunlara ulaşmasını engellemek için bu ürünlerin içine kötü koku eklenmesi için 38 üniversiteden görüş istediklerini kaydetti. Yetkili, şöyle devam etti: "Üniversiteler, insan sağlığına zarar vermeyecek kötü koku içeren bir madde bulunmadığı için koku eklenemeyeceğini bildirdi. Bu nedenle satışı kontrol altına almaya karar verdik".



Ünver Kozmetik firmasının sahibi Hasan Ünver, bakanlıkla ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Ünver, "Ürettiğimiz çakmak gazlarının yüzde 90'ını yurtdışına ihraç ettiğimiz için tüplerin üzerindeki yazılar İngilizce. Bundan sonra üreteceğimiz çakmak gazlarının üzerine Türkçe uyarı yazıları koyacağız." diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de çakmak gazı satışının kontrol altına alınmasıyla ilgili bir çalışma yaptığı öğrenildi. Emniyet ile Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde çakmak gazı üreticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.



İstanbul Pendik'te 11 Kasım'da meydana gelen olayda ilköğretim öğrencisi Hakan Ülker (14), arkadaşlarıyla çakmak gazıyla 'bayılma oyunu' oynarken, içine çektiği gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Tekirdağ'da 13 Kasım'da yaşanan olayda ise poşetlere doldurdukları çakmak gazını ciğerlerine çeken 10 genç, arkadaşlarından birinin ateş yakması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanmıştı.





(Derviş Genç'in haberi)





