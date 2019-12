18 yaş altına solaryum yasak!

T24

Cilt kanseri riski



ABD - 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla, on sekiz yaşını doldurmamış olanlar bronzlaşma amacıyla solaryumlardan faydalanamayacaklar.Eyalet valisi Jerry Brown tarafından onaylanan düzenleme, genç yaştakilerin "öldürücü derecede tehlikeli" radyasyon ışınları yayan yapay bronzlaşma biçiminden korunmasını amaçlıyor.“Güneş odası” adıyla da bilinen solaryumların kullanımı ABD'nin birçok eyaletinde yasal düzenlemelere tabi, ancak California'da yürürlüğe girecek 18 yaş altı yasağı ilk kez gerçekleşmiş olacak.ABD Bronzlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada on sekiz yaş altındakilerin, solaryumlardan faydalanan müşterilerin yüzde 5'i ile yüzde 10'u arasında bir grubu oluşturduğu ve bu sebeple sektörün yeni düzenlemeden bir hayli zarar göreceği belirtildiYeni solaryum düzenlemesi California eyalet yönetimi tarafından gündeme getirilen "California halkının sağlık ve huzurunu artırma" girişiminin bir parçası.Düzenlemeyi eyalet meclisine getiren senatör Ted Lieu, AP haber ajansına yaptığı açıklamada solaryumların yol açtığı tehdidin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.Lieu, özellikle cilt kanseri vakalarının artmakta olduğunu ve 25 ile 29 yaş arasındaki kadınlarda kanser sebebiyle ölümlerin sıklaştığını söyledi.Uluslararası Sağlık Örgütü ise 2009 yılında, solaryumlardaki "güneş yataklarını" yüksek kanser riski kategorisine aldı.Sağlık Örgütü'nün araştırmasında otuz yaştan önce solaryuma gitmiş olan kadınlarda cilt kanseri riskinin yüzde yetmiş beş oranında arttığı tespit edilmişti.İngiltere on sekiz yaşındakilerin solaryuma gitmelerini geçen yıl yasaklamıştı.Brezilya ise solaryumları tamamen yasaklamış durumda.