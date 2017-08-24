18 yaş altına oy hakkı Estonya'da seçim vaatlerini değiştirdi: Kaykay parkı!

Estonya'da yerel seçimlerde 16 ve 17 yaşındaki gençlerin de oy kullanılmasına izin verilmesi, siyasi partilerin seçim vaatlerini etkiledi.

18 yaş altı 24 bin gencin oy kullanılmasının beklendiği Ekim ayındaki seçimlerde siyasi partiler, ilk defa oy kullanacak bu gençleri etkilemek için onların daha fazla ilgisini çekecek vaatler sunmaya başladı.

Başkent Talinn'in belediye başkan adayı Rainer Vakra, kente bir kaykay parkı yapma sözü verdi. Kentin gençleri, kaykay parkı olmadığı için Özgürlük Meydanı'nda kayıyor. Yetkililer meydanda kaymayı yasaklasa da gençlerin kaykaylarını yeni döşenen demir bariyerlere sürtmesini engelleyemedi.

BBC İzleme Servisi'nin haberine göre gençlere seslenen Vakra, vaadini açıklamadan önce "gerçek uzmanlarla" konuştuğunu söyledi.

Fakat Vakra'nın vaadi, rakipleri tarafından eleştiriliyor.

Muhafazakar Halk Partisi'nin adayı Mart Helme, Vakra'nın gençlerin "beynini yıkadığını" ve siyasetin okullardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Öte yandan 16 ve 17 yaşındaki gençlerin seçim meselelerini anlayacak kadar olgun olup olmadığı da tartışılıyor.

Seçim günü 16 yaşına basıp oy kullanabilecek 15 yaşındaki Joosep Kaan ise, gençlere oy hakkı vermenin seçimle ilgili konuları öğrenmeleri ve tartışmaları için bir motivasyon olacağını düşünüyor.

Kaan, yeni neslin sosyal medya sayesinde eski nesillerden çok daha fazla bilgiye ulaşabileceğini söylerken, büyük kentlerde gençlere bisiklet yolu ve kaykay parkı gibi vaatler verilirken taşradaki gençlere hiçbir vaat verilmediğine dikkat çekiyor.