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18 TEKEL işçisi gözaltına alındı

Abdi İpekçi Parkı'nda eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerinden 18'i, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatmak isteyince gözaltına alındı.

17 Aralık 2009 02:00

T24 - Abdi İpekçi Parkı'nda eylemlerini sürdüren TEKEL işçilerinden 18'i, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatmak isteyince gözaltına alındı.



Tekel işçilerinin, işyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük hakları ve kamu kurumlarına geçiş hakkı için başlattıkları eylem, yağmura ve soğuk havaya rağmen üçüncü gününde devam ediyor.

Geceyi, Abdi İpekçi Parkı'nda kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin bir bölümü, yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, eylemin üçüncü gününde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin destek ziyaretlerinin devam ettiğini, bu sabah da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile bazı milletvekillerinin Abdi İpekçi Parkı'na geldiklerini söyledi.

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