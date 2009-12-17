18 TEKEL işçisi gözaltına alındı

T24 -

Tekel işçilerinin, işyerlerinin özelleştirilmesi nedeniyle özlük hakları ve kamu kurumlarına geçiş hakkı için başlattıkları eylem, yağmura ve soğuk havaya rağmen üçüncü gününde devam ediyor.Geceyi, Abdi İpekçi Parkı'nda kurdukları çadırlarda geçiren işçilerin bir bölümü, yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Tek Gıda-İş Genel Sekreteri Mecit Amaç, eylemin üçüncü gününde çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin destek ziyaretlerinin devam ettiğini, bu sabah da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ile bazı milletvekillerinin Abdi İpekçi Parkı'na geldiklerini söyledi.